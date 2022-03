7 mar 2022 15:36

ME LA SUONO E ME LA "CONTE" - L'ALLENATORE DEL TOTTENHAM CONTINUA A PUNZECCHIARE LA SOCIETÀ: "QUANDO SONO ARRIVATO ALL’INTER MI HANNO CHIESTO DI VINCERE IN DUE ANNI E MI HANNO MESSO A DISPOSIZIONE QUELLO CHE VOLEVO. CON IL TOTTENHAM FINORA QUESTO NON È ACCADUTO" - “PENSIAMO A CONCLUDERE QUESTA ANNATA NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE. MI AUGURO CHE NELLA PROSSIMA STAGIONE CAMBINO ALCUNE COSE, MA SO CHE NON È FACILE..."