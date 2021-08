UNA MEDAGLIA AL GIORNO TOGLIE LE CRITICHE DI TORNO! MEGALO’ MALAGÒ INCONTENIBILE DOPO LA 40ESIMA MEDAGLIA: "OGNI GIORNO UN PODIO, UN RECORD IMBATTIBILE” – POI SI TOGLIE I MACIGNI DAI MOCASSINI: “IL CONI SIA PIU’ CENTRALE NELLA VITA DEL PAESE. DOBBIAMO OCCUPARCI DI SPORT E SOLO DI SPORT. NON POSSIAMO PERMETTERCI DI PERDERE ENERGIE E GIORNATE COME ABBIAMO FATTO NEGLI ULTIMI ANNI…” – E SULLO IUS SOLI SPORTIVO…

"Quaranta medaglie, io ero convinto di arrivare a 39". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa di chiusura a Casa Italia. "Ero convinto che avremmo fatto meglio della nostra storia e poi le mie previsioni sono state ancora migliorate", ha aggiunto. "Per la prima volta nella storia l'Italia ha vinto almeno una medaglia in ognuno dei giorni di gara, un record che nessuno potrà battere ma solo eguagliare".

"ITALIA MULTIETNICA E INTEGRATA"

Il numero uno dello sport italiano ha anche aggiunto sulla fisionomia delle medaglie azzurre: "È un'Italia multietnica e un'Italia super integrata. Abbiamo portato atleti in rappresentanza di tutte le regioni italiane a atleti nati in tutti e cinque i continenti. Nel nostro Paese sono andate a medaglie 16 regioni, contro le 15 della passata edizione, con in testa Lombardia e Veneto che stanno entrando in clima olimpico, per i Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina. La città più medagliata invece è Roma".

"SCOMMESSA VINTA"

La spedizione italiana è stata quasi del tutto impermeabile alla pandemia. "Siamo stati fortunati perché nella nostra squadra abbiamo avuto un solo caso Covid. , per questo mando un abbraccio a Bruno Rosetti», il canottiere trovato positivo prima della gara del 4 senza, conclusa dall'Italia con la medaglia di bronzo.

"Oggi - ha aggiunto Malagò - il presidente del Cio, Thomas Bach, che è stato un gigante, ci ha ricordato dove eravamo prima della partenza: queste Olimpiadi sono una scommessa clamorosamente vinta dal Cio insieme con il comitato organizzatore e il governo giapponese".

"Tutto questo lo abbiamo fatto per il Coni, per avvalorarlo, tutelarlo garantirgli un futuro che mi auguro debba essere il più possibile centrale nella vita del Paese - ha proseguito il numero uno del Coni . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la delegazione del Coni con i medagliati il 23 settembre alle 18 al Quirinale. Anche il premier Draghi ci tiene moltissimo e sta cercando di studiare un eventuale light dinner il 23 sera". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò nella conferenza stampa di chiusura dei Giochi a Casa Italia.

"Abbiamo reso felice un Paese, la responsabilità era grande, ma indubbiamente questa squadra che gestisce il Comitato olimpico è molto competente, una cosa molto rara nel nostro mondo - ha aggiunto Malagò -. Non è impossibile ripetere questo risultato però dobbiamo occuparci di sport e solo di sport. Non possiamo permetterci di perdere energie e giornate come abbiamo fatto negli ultimi anni perché non è giusto".

In merito allo ius soli sportivo "oggi in Italia c'è una legge. Ma se tu aspetti i 18 anni per fare la pratica rischi di perdere la persona. Allora farò una proposta: anticipare l'iter burocratico che è infernale. Altrimenti o l'atleta smette, o si tessera con il paese di origine o arrivano altri paesi che studiano la pratica e lo tesserano loro".

festa a casa italia per le vittorie di tamberi e jacobs giovanni malago chiama gli hip hip hurra MARCELL JACOBS GIANMARCO TAMBERI GIOVANNI MALAGO