I media argentini hanno rivelato la lettera scritta da Mauro Icardi per Wanda Nara, lettera che sarebbe stata decisiva per far tornare l'amore tra i due. Ormai era finita, lei aveva insistito per il divorzio e il calciatore aveva firmato tutto, ma non si era rassegnato a perderla per "uno stupido errore". Le parole e le scuse sincere avrebbero commosso Wanda fino a spingerla al perdono.

La lettera di Mauro Icardi a Wanda Nara

"Ancora una volta ti ho dimostrato che dico la verità. Non ti ho mai mentito o inventato nulla, ho solo fatto uno stupido errore. Stai facendo anche tu un grosso errore e non te ne rendi conto. Tutto quello che vuoi è il divorzio. Sono una brava persona e mi sono dato completamente a te. Tu lo sai e tutti lo sanno. Sono un grande padre e un grande patrigno, do la vita per i miei figli, per renderli felici. Io sono tutto questo e nessuno ha bisogno di dirlo.

È sufficiente che io lo sappia. Come risultato di tutto questo ti dico che non posso continuare a sopportare i tuoi maltrattamenti, il tuo sminuirmi, il tuo prendermi per il culo come fai sempre. Tutto questo e molto di più. Non sono una merda e non me lo merito. Spero che, con tutte le cose materiali, sarai felice. Questo è già in tuo potere.

Ora vuoi cazzeggiare, vuoi scrivere ad altri uomini... Spero che il prossimo calciatore sia l'1% di quello che ero io con te. Hai rovinato tutto per una chat di merda che non significava nulla per me. Sei cieca e non riesci a vedere oltre il telefono. Badi solo alle stronzate e mandi cose alla stampa. Non me lo sarei mai aspettato da te, ma io sono realista e so che la gente cambia.

Grazie per tutto quello che siamo stati. Grazie per le due figlie che mi hai dato. Grazie per avermi dato il sostegno di cui avevo bisogno e scusami per essere stata la merda che ero e aver perso tutto a causa di un errore. Spero che tu sia felice, te lo meriti, e se non al mio fianco, spero che tu trovi un posto per essere felice".

I MESSAGGI DI ICARDI

«Ci siamo scelti di nuovo. Ti amo». Pace fatta, Mauro Icardi e Wanda Nara insieme, innamorati come prima. Così lunedì sera la showgirl argentina ha scritto, all’apparenza, la parola fine al tira e molla tra lei e il marito, attualmente attaccante del Psg. Dall’Argentina però spuntano alcuni messaggi che Mauro avrebbe inviato alla presunta amante Eugenia Suarez , anche chiamata «La China».

«Non voglio più stare con lei – si legge in uno di questi messaggi mandati da Icardi, svelati dal programma tv Lam -. Voglio separarmi da lei e non saperne più niente». L’ex capitano dell’Inter, secondo la ricostruzione del media argentino, non si limita a esplicitare un desiderio di libertà. Va oltre, raccontando alla Suarez particolari del suo rapporto con Wanda: «Ho smesso di amarla», scrive Mauro. E ancora: «La vedo come una sorella o una madre».

