MENDES NON SA PIÙ A CHI OFFRIRE RONALDO! – DOPO IL TWEET DELL'EMIRO VICINO AL PSG CON MESSI E CR7 CON LA MAGLIA DEI PARIGINI, CONTINUANO LE VOCI SU UNA PARTENZA DI CRISTIANO RONALDO DALLA JUVE: “L’EQUIPE” RIVELA CHE IL FUORICLASSE PORTOGHESE AVREBBE GIÀ PARLATO CON I SUOI CONNAZIONALI AL CITY E AVREBBE ESPRESSO IL SUO GRADIMENTO – INTANTO IL REAL MADRID AVREBBE OFFERTO 160 MILIONI DI EURO PER KYLIAN MBAPPÉ, MA IL PSG…

L'ALBUM DELLE FIGURINE È COMPLETO? - KHALIFAH BIN HAMAD AL THANI, VICINO ALLA FAMIGLIA PROPRIETARIA DEL PSG, HA PUBBLICATO SU TWITTER UNA FOTO DI RONALDO CON MESSI IN MAGLIA PARIS SAINT-GERMAIN E IL COMMENTO "FORSE"

DA www.corrieredellosport.it

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più in bilico. Il fuoriclasse juventino, secondo quanto riportato dall'Equipe, avrebbe parlato con diversi giocatori del Manchester City, chiedendo informazioni sul club inglese.

Secondo il quotidiano francese, CR7 sarebbe pronto a trasferirsi alla corte di Guardiola. Il portoghese avrebbe parlato con i connazionali e amici presenti nel club: da Bernardo Silva a Ruben Dias, fino a Joao Cancelo, facendo trasparire la voglia di giocare insieme a De Bruyne, Mahrez, e compagni.

Il manager del portoghese, secondo l'Equipe, lavorerebbe attivamente alla trattativa da diverse settimane. I rapporti tra Jorge Mendes e il City sono molto stretti: il procuratore ha già piazzato nel club Ruben Dias, Ederson, Joao Cancelo e Bernardo Silva. In Francia sono convinti che entro la fine del mercato, anche Ronaldo potrebbe trasferirsi alla corte di Guardiola.

OFFERTA DEL REAL PER MBAPPÉ

Alessandro Grandesso per www.gazzetta.it

Il Real Madrid ha fatto il primo passo. Non aveva mai perso di vista l’obiettivo, ma ora sul tavolo c’è la prima offerta: 160 milioni di euro al Psg in cambio di Kylian Mbappé. Lo riportano i media spagnoli. I Blancos avrebbero quindi contattato il club di proprietà qatariota per strappargli il talento francese, che sinora ha sempre rifiutato le proposte di rinnovo dei parigini.

I 160 milioni vengono ritenuti cifra più che ragionevole per un giocatore in scadenza di contratto nell’estate 2022. Ma al momento il Psg sembra non cedere alla tentazione. L’offerta è stata respinta, ma la trattativa però rimane in vita. Per avere Mbappé, il Real dovrà riparte da almeno 180 milioni, anche se nell'ambiente parigino si considera l'attaccante uno dei più forti al mondo e dunque la richiesta potrebbe superare i 200 milioni.

Il Psg nelle ultime ore stava soppesando con maggiore flessibilità il rischio di perdere un giocatore di primo piano a zero euro, a fine stagione. E quindi nella capitale francese non si esclude più a priori il divorzio, entro fine agosto. La situazione però rimane in stallo.

Lo stretto spiraglio aperto dal club dell’emiro del Qatar è legato anche all’esperienza dell’estate del 2019, quando Neymar tentò di tornare al Barcellona. Il Psg allora accettò di ascoltare eventuali proposte, ma nessuna fu considerata all’altezza del valore del fuoriclasse.

Lo stesso potrebbe succedere con Mbappé, nonostante qualche differenza non marginale, visto che il parigino ha rinunciato a un rinnovo quinquennale da 25 milioni netti.