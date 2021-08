6 ago 2021 13:19

IL MENTAL COACH DI SE STESSO - MASSIMO STANO HA VINTO L'ORO NELLA MARCIA AUTO-MOTIVANDOSI: "PER TUTTO IL TEMPO DELLA GARA MI SONO RIPETUTO SONO IL PIÙ FORTE DEL MONDO, SONO IL PIÙ FORTE DEL MONDO. HA FUNZIONATO. PUÒ SEMBRARE SPOCCHIOSO, MA SERVE A INGANNARE IL CERVELLO. LEGGO TANTI LIBRI. HO BATTUTO I MIEI AVVERSARI PARLANDOGLI IN GIAPPONESE, ERANO SPIAZZATI. SONO MUSULMANO PER AMORE DI MIA MOGLIE FATIMA, NON CI VEDO NULLA DI SCANDALOSO"