IL MERCATO FOLLE DELLA ROMA TRA RITARDI, DIETROFRONT E RUOLI CHE RESTANO SCOPERTI - DOPO KEVIN DANSO, SFUMA ANCHE L’ACQUISTO DI TIAGO DJALÒ. E LA ROMA SI RITROVA SENZA DIFENSORE CENTRALE (GLI RESTANO GLI SVINCOLATI HUMMELS O HERMOSO) - DJALÒ NON ERA GRADITO A DE ROSSI. MA IL TECNICO E I DIRIGENTI SI PARLANO? GLI ERRORI DI GHISOLFI-SOULOUKOU: LA ROMA RESTA CON TERZINI NON ALL'ALTEZZA E CON SHOMURODOV VICE DOBVYK (AUGURI...)

Da giallorossi.net

daniele de rossi

Dopo Kevin Danso, sfuma anche l’acquisto di Tiago Djalò. E la Roma, a poche ore dalla fine del mercato, si ritrova improvvisamente senza difensore centrale.

I giallorossi sono riusciti a far infuriare prima il centrale austriaco, il cui acquisto era stato messo in standby dopo le visite mediche, e poi quello portoghese, impegnato ieri in controlli approfonditi visti i suoi recenti problemi fisici.

florent ghisolfi

Ma a far saltare l’affare Djalò non sarebbero state, stavolta, le visite di idoneità svolte sul ragazzo. Stando a quanto raccontano oggi i quotidiani, la Roma, poco convinta del giocatore (pare non fosse molto gradito a De Rossi), avrebbe iniziato a temporeggiare, andando a sondare altre piste.

E così mentre Tiago Djalò svolgeva visite mediche approfondite, Ghisolfi tornava a battere la pista Badè col Siviglia, pronto a dare il benservito al portoghese in caso di accordo con gli spagnoli. Quando il giocatore si è accorto di quello che stava accadendo, ci è rimasto piuttosto male: offeso, il bianconero ha deciso di tornarsene a Torino, chiudendo ogni discorso con la Roma.

ryan friedkin lina souloukou roberto gualtieri incontro in campidoglio sul nuovo stadio della roma

“Non voglio parlare, lo farò in un altro momento“, ha detto scuro in volto il difensore della Juventus. Che si prepara a lanciare altre bordate all’indirizzo della Roma dopo quelle di Kevin Danso, “deluso e arrabbiato” con i giallorossi per le “incomporensibili motivazioni mediche” che hanno portato a far saltare il suo passaggio alla corte di De Rossi.

lina souloukou florent ghisolfi de rossi cristante