13 dic 2021 11:45

LA MERCEDES NUN CE VOLE STA! DOPO LA SCONFITTA IN PISTA E LA BOCCIATURA DEL DOPPIO RECLAMO, TOTO WOLFF NON SI ARRENDE E ANNUNCIA CHE FARA’ APPELLO AL TRIBUNALE FIA - SECONDO LA MERCEDES, VERSTAPPEN AVEVA MESSO PER QUALCHE ATTIMO IL MUSO DELLA SUA RED BULL DAVANTI A QUELLO DELLA MERCEDES MENTRE LA SAFETY CAR ERA ANCORA IN PISTA. I GIUDICI HANNO AMMESSO CHE L’OLANDESE… - VIDEO