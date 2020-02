MESSI MALISSIMO - TENSIONE ALLE STELLE AL BARCELLONA: LEO VS IL DS ABIDAL - IL DIRIGENTE BLAUGRANA AVEVA MOTIVATO L'ESONERO DI VALVERDE COL MALCONTENTO DEI GIOCATORI. LA DURA REPLICA DELL'ARGENTINO: "FACCIA I NOMI, COSÌ FINISCE PER SPORCARE TUTTI..."

Da gazzetta.it

messi abidal

Leo Messi non ci sta. Il d.s. del Barcellona Eric Abidal aveva dichiarato al quotidiano Sport: "Molti giocatori non erano contenti e non lavoravano granché - ha detto parlando dell'esonero di Valverde -. Ci sono cose che come ex giocatore sono in grado di annusare.

Ho detto al club ciò che pensavo e che bisognava fare qualcosa". Un'accusa ai giocatori neanche velata. Troppo, per Leo. Che sulle stories di Instagram è andato all'attacco, circolettando il passaggio incriminato dell'intervista: "Faccia i nomi, altrimenti così si finisce per sporcare tutti".

"Sinceramente non piace fare queste cose ma credo che ognuno debba essere responsabile delle proprie parole e farsi carico delle proprie decisioni - ha scritto Messi -. I giocatori per ciò che succede in campo, e infatti siamo stati i primi a riconoscere quando non abbiamo giocato bene".

messi abidal

"Però anche i responsabili della direzione sportiva devono assumersi le proprie responsabilità e soprattutto farsi carico delle decisioni che prendono - continua Messi con un chiaro j'accuse alla dirigenza blaugrana -. Da ultimo credo che quando si parla dei giocatori bisognerebbe fare i nomi perché altrimenti si finisce con lo sporcare tutti alimentando cose che si dicono e che non sono vere".

abidal messi abidal messi