leo messi in lacrime per l addio al barcellona 1

DA www.calcionapoli24.it

La "Messi-mania" sta raggiungendo livelli di follia quasi incontrollabili. Come se non bastasse l'entusiasmo dilagante a Parigi per il suo arrivo e il sold-out delle magliette della Pulce dopo appena 24 ore dalla messa in vendita nello store ufficiale del Psg, ecco che adesso anche il fazzoletto con cui Leo si è asciugato naso e lacrime durante la conferenza stampa di addio al Barcellona diventa un oggetto di culto, tanto da essere battuto all'asta ad un prezzo pauroso.

fazzoletto DI messi VENDUTO ALL ASTA

Il fazzoletto di Messi all'asta

Secondo quanto si legge su Marca, qualcuno ha raccolto il fazzoletto dal cestino dopo la conferenza stampa e l'ha portato da Barcellona a Buenos Aires, in Argentina. Poi l'ha messo all'asta e l'ha venduto ad un milione di dollari!

La cifra sarebbe giustificata dal fatto che lì, su quel pezzo di carta, è conservato il materiale genetico di Messi e chi ne è in possesso potrebbe clonarlo. Follia pura, la Messi-mania è senza limiti.

