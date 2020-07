METTI UNA SERA A CENA IBRA CON...“DIVETTA" LEOTTA: SECONDO L'INDISCREZIONE DI "CHI" SAREBBE FINITA LA STORIA TRA LA CONDUTTRICE DAZN E IL PUGILE KING TORETTO. PRIMA DI PARTIRE PER LA SICILIA LEI AVREBBE TRASCORSO UNA SERATA CON L'ATTACCANTE DEL MILAN, PARTNER IN AFFARI. UNA CENA DI LAVORO O C’E’ DEL TENERO TRA I DUE? IBRA STA VIVENDO QUESTI MESI AL MILAN DA SOLO VISTO CHE TUTTA LA SUA FAMIGLIA È...

Da www.corrieredellosport.it

Una storia nella storia, un altro triangolo destinato ad incendiare questa pazza estate di gossip. L'indiscrezione del settinanale Chi ha del clamoroso: Diletta Leotta ha lasciato Daniele Scardina ed è uscita a cena niente meno che con Zlatan Ibrahimovic. Una notizia clamorosa se si pensa che fino a due settimane fa la relazione fra la conduttrice di Dazn e il pugile King Toretto sembrava godere di ottima salute, almeno a giudicare dalle tantissime storie pubblicate sulle rispettive pagine Instagram.

Gli ultimi scatti risalgono allo scorso 5 luglio con i due abbracciati e innamorati a bordo di uno yacht. Sembrava una storia solida e invece pare che tutto sia crollato in modo repentino. Ora il pugile, in lutto per la recente scomparsa dell'amato nonno, si sta rilassando con amici a Ibiza. Una vacanza vissuta di nuovo da single.

Dietro alla rottura fra Diletta e Toretto sembra esserci, come dicevamo, lo zampino di Ibrahimovic. O almeno così lasciano presupporre gli scatti dei paparazzi che hanno immortalato Diletta Leotta e l'attaccante del Milan insieme a cena lo scorso mercoledì in un noto ristorante milanese, la Bullona, nato dalla riqualificazione di una storica stazione ferroviaria. Lei era in compagnia di due amiche, lui è arrivato da solo, accompagnato da un autista, dopo la partita vinta contro il Parma a San Siro.

Un incontro (di lavoro o no?) durato fino all'una e mezzo del mattino. Un orario sicuramente inusuale per un meeting di aggiornamento sul lavoro di brand ambassador a Buddyfit, l'app di allenamenti casalinghi che vede proprio Diletta e Ibra come uomini immagine. La Leotta si è presentata alla cena vestita con un abito mozzafiato rossonero mentre Ibra indossava una maglietta scura per un abbigliamento decisamente più casual.

Ibra a Milano da single: la famiglia è rimasta a Stoccolma

Ibra, da vent'anni legato alla moglie Helena Seger, sta vivendo questi mesi al Milan da solo visto che tutta la sua famiglia è rimasta a Stoccolma e lì resterà, a meno che il giocatore non decida di prolungare di un altro anno la sua nuova avventura in rossonero. Nel frattempo la Leotta la scorsa domenica è partita per la Sicilia, dopo aver presentato il match tra Milan e Bologna.

