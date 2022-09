8 set 2022 16:09

METTI UNA SERA A CENA...LUCIANO SPALLETTI – “L’UOMO HA UN CARATTERE NON FACILE. NON HA ANCORA DIGERITO LE CRITICHE PER IL TURNOVER COL LECCE” – SANDRO PICCININI RACCONTA LA LUNGA CENA CON “LUCIO” DOPO IL POKER AL LIVERPOOL: “E' FINITA DOPO LE 3 DI NOTTE. GLI HO FATTO NOTARE CHE IL NAPOLI HA FATTO UNA GRANDE FIGURA IN CAMPO INTERNAZIONALE. CIÒ CHE ABBIAMO VISTO IERI È IMPORTANTE, È UN SEGNALE”