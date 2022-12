METTIAMO UN PO’ DI PEPE SUL MONDIALE – IL DIFENSORE DEL PORTOGALLO ROSICA: “DIANO DIRETTAMENTE LA COPPA A MESSI” - PESANTI ACCUSE DI PEPE DOPO L'ELIMINAZIONE PER MANO DEL MAROCCO: “INAMMISSIBILE CHE OGGI ABBIA ARBITRATO UN DIRETTORE DI GARA ARGENTINO DOPO QUELLO CHE È SUCCESSO IERI, CON MESSI CHE SI È LAMENTATO…”. MA PERCHE’ PEPE NON FA AUTOCRITICA PER IL GOL DI TESTA FALLITO DA POCHI PASSI?

Pepe non ci sta. Il difensore del Portogallo, poco dopo l'eliminazione della nazionale lusitana a opera del Marocco, spara a zero sull'arbitro argentino Facundo Tello e in generale contro la Fifa, accusando il massimo organismo calcistico mondiale di star indirizzando i Mondiali verso una direzione ben precisa.

Duro in campo, ma anche fuori Pepe. Il Portogallo si ferma ai quarti di finale, il Marocco fa la storia come prima africana ad approdare a una semifinale della Coppa del mondo, ma per il giocatore lusitano c'è tanto su cui riflettere. A cominciare dalla designazione, evidentemente architettata per mettere il bastone tra le ruote a Ronaldo e compagni.

“È inammissibile che oggi abbia arbitrato un direttore di gara argentino dopo quello che è successo ieri, con Messi che si è lamentato. Dopo quello che ho visto oggi possono dare il titolo all'Argentina". Un J'accuse senza mezzi termini, a cui probabilmente risponderà qualcuno delle istituzioni calcistiche. Chissà che per Pepe non ci possa essere anche una sanzione.