4 giu 2019 09:15

MILAN REVOLUTION: MALDINI DIRETTORE TECNICO E GIAMPAOLO IN PANCHINA – IL PASSAGGIO DI CONSEGNE "STELLATO"TRA LEONARDO E PAOLINO IN UN RISTORANTE (TRE STELLE MICHELIN) VICINO BERGAMO – IL TECNICO DELLA SAMP FIRMERA’ UN TRIENNALE DA 2 MLN A STAGIONE - PRAET E ANDERSEN I PRIMI RINFORZI– IN CASO DI PARTENZA DI DONNARUMMA SI PUNTERA’ SUL 19ENNE PLIZZARI CHE STA GIOCANDO UN GRANDE MONDIALE UNDER 20