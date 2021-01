COVID - IN EUROPA, L’ITALIA È PRIMA PER NUMERO DI MORTI IN RAPPORTO CON LA POPOLAZIONE: 1.240. LA GERMANIA È PRIMA PER NUMERO DI CASI PER MILIONE (4.494), CON MORTI PER MILIONE PARI A UN TERZO DEI NOSTRI (409). ANCHE GRAN BRETAGNA E FRANCIA HANNO CIFRE DA STRAGE. MA MAI COME DA NOI - IN QUESTI NUMERI, DATI UFFICIALI DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, C’È IL DISASTRO DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO. E DEL GOVERNO CONTE CHE SI È RIVELATO PARTICOLARMENTE INADEGUATO, CON I SUOI SPERANZA, ARCURI, DE MICHELI E COMPAGNIA...