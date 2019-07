MISTERO NEL LAGO DI COMO: FLORIJANA ISMAILI, CENTROCAMPISTA DELLA NAZIONALE SVIZZERA, RISULTA DISPERSA DA 48 ORE - LA RAGAZZA, SABATO ERA, A BORDO DI UN GOMMONE CON UN'AMICA: UN TUFFO NELLE ACQUE DEL LAGO E NON È PIÙ RIEMERSA - PROSEGUONO LE RICERCHE: QUESTA MATTINA SARÀ IMPIEGATO ANCHE UN ROBOT PER...

Ieri mattina, le ragazze dello Young Boys confidavano ancora di poter riabbracciare il proprio capitano. «Siamo molto preoccupate ma non abbiamo perso la speranza che tutto si risolva per il meglio», scrivevano in una nota diramata dal club. Ma la domenica è trascorsa senza che arrivasse la notizia del ritrovamento di Florijana Ismaili, 24enne centrocampista dello Young Boys e della Nazionale svizzera, sparita ormai 48 ore fa nel lago di Como, all' altezza di Musso. Un tuffo dal gommone che aveva noleggiato con un' amica, e non è più riemersa.

Doveva essere solo una giornata di relax. Sabato le due ragazze si sono allontanate dalla riva e nel tardo pomeriggio, poco prima di restituire il gommone, si sono fermate in rada, circondate da altre imbarcazioni. La Ismaili si è tuffata, normalmente. La sua amica, non vedendola riaffiorare, ha pensato ad uno scherzo, poi ha cominciato a preoccuparsi e a gridare il suo nome. Dopo alcuni minuti, disperata ha deciso di chiamare il numero d' emergenza. Anche in quel punto del lago, come in tutto il Lario, l' acqua diventa subito profonda ed è attraversata da forti correnti.

Sono scattate immediatamente le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, riprese ieri mattina e proseguite, senza esito, per tutta la giornata.

Nata nel 1995 a Walperswil, nel cantone di Berna, da genitori di etnia albanese, Florijana Ismaili veste la maglia dello Young Boys dal 2011, quando a 16 anni è entrata a far parte anche delle rappresentative elvetiche. È approdata alla Nazionale maggiore nel 2014 e ha giocato i Mondiali in Canada l' anno successivo. Con la maglia della Svizzera ha giocato 33 partite e segnato 3 gol. La passione per il calcio l' ha ereditata dal padre. Il pallone, fin da giovanissima, è stato il suo compagno più fedele. Un allenatore la notò alla «Credit Suisse Cup», il campionato di calcio scolastico della Svizzera, di cui poi sarebbe diventata ambasciatrice. Aveva già un grande talento. All' età di dieci anni fu ingaggiata dal primo club, l' Fc Walperswil, già a 15 la scelse lo Young Boys, con cui esordì in prima squadra l' anno successivo, conquistando il primo titolo nazionale della sua carriera.

Le ricerche non si fermano.

Questa mattina, secondo quanto confermato dai vigili del fuoco, sarà impiegato anche un robot per scandagliare il fondo del lago.

