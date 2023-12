20 dic 2023 16:39

MISTERO LAVEZZI! L’EX ATTACCANTE DEL NAPOLI SAREBBE STATO ACCOLTELLATO NEL CORSO DI UNA FESTA NELLA SUA VILLA IN URUGUAY – EL POCHO, CHE HA RIPORTATO UNA FERITA ALL’ADDOME E UNA FRATTURA ALLA CLAVICOLA, È IN OSPEDALE – LA POLIZIA AL LAVORO PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA DEI FATTI – AL MOMENTO I PARENTI DI LAVEZZI NON HANNO PRESENTATO ALCUNA DENUNCIA. UNA PERSONA A LUI VICINA HA RACCONTATO UN’ALTRA VERSIONE: L'EX CALCIATORE SAREBBE SALITO SU UNA SCALA PER CAMBIARE UNA LAMPADINA E...