IL MONDIALE? COMUNQUE VADA LO VINCERA' IL PSG (E PURE UN PO' IL QATAR) - PAOLO CONDÒ: "IL BRASILE È LA PRIMA FAVORITA PER LA VITTORIA DEL MONDIALE, LA FRANCIA SECONDA E L'ARGENTINA È LA TERZA: È MAI SUCCESSO CHE I LEADER DELLE TRE NAZIONALI FAVORITE APPARTENESSERO ALLO STESSO CLUB?" - IL MESSAGGIO LEGATO AL RINNOVO DI MBAPPÉ, A MANTENERE INTATTO (CON PESI DIVERSI) IL TRIO, È CHIARO...

Paolo Condò per “la Repubblica”

Il salotto è lussuoso, la festa in corso più cool che sfrenata, a un certo punto uno che si capisce essere un cantante vero afferra il microfono nel generale entusiasmo e comincia a interpretare un pezzo melodico. La telecamera del cellulare ne inquadra lo sguardo languido, poi si sposta lentamente verso destra su un tizio che, non conoscendo le parole, si diverte ad allungare le vocali che le chiudono. È Neymar. Il cantante si chiama Xanndy ed è un suo amico d'infanzia, più bravo che famoso per essere onesti.

Neymar ride di gusto prima che la story di Instagram finisca, la geolocalizzazione dice Miami. L'ha raggiunta direttamente da Tokyo, dove ha chiuso la sua stagione segnando il gol in nazionale numero 74: un rigore che ha permesso al Brasile di vincere l'amichevole col Giappone e a lui di superare Ronaldo, che ha vinto due Mondiali, tra i cannonieri della Seleçao. Non solo.

Quella trasformazione l'ha issato ad appena tre reti da Pelé, il primatista assoluto, che di Mondiali in bacheca ne espone tre. Nella notte di Miami, la prima delle sue ferie, Neymar fa ciò che gli riesce meglio: dimentica le amarezze di Parigi e se la gode con la sua corte brasiliana. Le vacanze sono per lui il periodo più pericoloso dell'anno, perché in genere si lascia andare senza curarsi della privacy, il che innesca le polemiche sul suo stile di vita e sul suo reale attaccamento al Psg.

L'altro ieri l'Equipe ha postato sul sito il classico articolo sugli obiettivi di mercato dei campioni di Francia, citando Skriniar e Botman: il primo commento sotto il pezzo - "più un insegnante di francese per Neymar" - è stato un tripudio di like.

Il Brasile è il primo favorito del Mondiale in programma fra cinque mesi. Neymar non ne ha ancora vinti, e questo sarà il suo terzo assalto: a 29 anni non l'ultimo, verosimilmente, ma è difficile che i prossimi siano più ambiziosi di questo. A Parigi considerano Neymar un fuoriclasse incompiuto e accetterebbero di liberarsene, magari per arrivare a Lewandowski.

Il problema è che al mondo c'è un solo club abbastanza ricco per acquistarlo e abbastanza bisognoso per fregarsene della sua pessima immagine: il Newcastle. Tutto può accadere, ma lo sforzo mentale per collocare Neymar a Newcastle oltrepassa il limite. E quindi Neymar guiderà il Brasile in Qatar da giocatore del Psg. Nella stagione appena conclusa ha giocato 36 partite, comprese le 8 della Seleçao: 22 di campionato, 6 di Champions, nessuna in coppa.

Cinque anni fa le aspettative - pagate 222 milioni - erano molto più alte. Leo Messi è arrivato a Parigi la scorsa estate nelle circostanze che sappiamo, e ha recuperato la forma migliore soltanto nelle ultime settimane, in nazionale, quando ha portato l'Argentina a banchettare sulle spoglie dell'Italia: prestazione eccellente, bissata dai cinque gol personalmente inflitti all'Estonia.

Ora Leo è a casa sua a Rosario, partecipa al compleanno del nipote ed evita accuratamente ogni mondanità, compresa la partita del Newell's al quale l'avevano invitato. La prima delle due stagioni di contratto col Psg è stata deludente: 11 gol fra Ligue 1 e Champions, laddove l'anno prima in uno stinto Barcellona erano stati comunque 38, per portare a casa soltanto uno scudetto scontato. Viceversa nella Selección le cose stanno andando a gonfie vele: dopo la Copa America vinta lo scorso luglio in Brasile - primo titolo dai tempi dell'Olimpiade 2008 - Messi quest' anno ha giocato 11 partite, segnando 10 gol.

Viene facile pensare che dopo il trauma dell'addio al Barça - ben pagato, certo, ma comunque lasciare un club dopo 21 anni psicologicamente qualcosa costa - Leo abbia fissato la sveglia sul suo quinto e certamente ultimo Mondiale. La Selección di Scaloni gli piace e lo esalta, e la sua forza ha convinto anche i bookmaker, che ormai la pongono al fianco dell'Inghilterra come terza favorita per il Qatar. E Messi la guiderà da giocatore del Paris.

Se il Brasile è la prima e l'Argentina è la terza, non è difficile individuare nella Francia campione uscente la seconda nazionale più quotata per vincere il Mondiale. Non che in Nations League stia facendo grandi cose, questo no: se stasera non batterà la Croazia, sarà praticamente fuori dalla final four.

Risulta evidente, però, come Didier Deschamps stia usando il torneo meno nobile per testare ciò che va messo a punto in vista del Qatar. Non a caso Kylian Mbappé, acciaccato e affaticato da una stagione nella quale non si è risparmiato (35 gare di Ligue 1, 8 di Champions, 3 di coppa e 5 di nazionale, 43 gol e 28 assist), viene schierato a spizzichi e bocconi.

Peraltro sufficienti venerdì per evitare il ko in Austria: Kylian è entrato al 63' sullo 0-1, ha fissato il pari con una spettacolare accelerazione innescata da Nkunku e ha timbrato la traversa dopo essersi districato in mezzo a cinque avversari. Cose che fanno bene al calcio. E dopo il famoso (e fiabesco) prolungamento di contratto, Mbappé sarà la star della Francia in Qatar da uomo del Psg.

È mai successo che i leader delle tre nazionali favorite a un Mondiale appartenessero allo stesso club? No.

Per capirci: nel '70 Pelé, Rivera e Gerd Müller avrebbero dovuto giocare nel Santos, nel '74 Beckenbauer, Cruyff e Deyna nel Bayern, nell'86 Maradona, Zico e Platini nel Napoli, nel 2006 Zidane, Ronaldinho e Buffon nel Real, nel 2014 Messi, Ronaldo e Neuer nel Barça. Povero o beato, l'allenatore di un simile tridente? Povero fin qui, tanto che Pochettino viene dato con le valigie pronte, potenzialmente beato d'ora in poi, visto che Macron, dopo aver contribuito a trattenere Mbappé, oggi sponsorizza Zidane, l'unico ad aver gestito un numero paragonabile di fuoriclasse, nel triennio madridista 2016-18.

Kylian ha ribaltato le gerarchie con i numeri: più presenze, più gol, più assist, più soldi. Il messaggio connesso al suo rinnovo, a mantenere intatto (con pesi diversi) il trio, è trasparente: con quale maglia non ha importanza, ma il Mondiale in Qatar lo deve vincere il Qatar.

