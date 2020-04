16 apr 2020 11:00

IL MORSO DEL “VIPERETTA” – “CHI URLA ALLA RIPRESA DEL CAMPIONATO FA SOLO DEMAGOGIA. SE VOGLIONO FACCIO DA CAVIA PER IL VACCINO PUR DI RICOMINCIARE…" - CI VOGLIONO GARANZIE PER RIPARTIRE: CHE SUCCEDE SE, DURANTE IL CAMPIONATO, UN CALCIATORE SI AMMALA? MANDIAMO IN QUARANTENA TUTTA LA SQUADRA? O LO CONSIDERIAMO COME UN UN INFORTUNIO NORMALE?”