LA MOSCOVITA? L’ABBIAMO SCOVATA! MENTRE SINNER PRENDE A PALLATE TUTTI ALLE “FINALS”, LA FIDANZATA ANNA KALINSKAYA E’ A MIAMI E SI DIVERTE CON LE AMICHE – LA DISTANZA TRA I DUE ALIMENTA LE VOCI SU UNA CRISI. LEI HA ANCHE SMESSO DI SEGUIRLO SU INSTAGRAM E SE NE E’ ANDATA NEGLI USA ANZICHÉ ACCOMPAGNARLO A TORINO. COME MAI? LE FOTO DI UNA CENA TUTTA AL FEMMINILE DI ANNA E IL “MI PIACE” DI SINNER – FOTO BY MEZZELANI

Da mowmag.com

jannik sinner foto mezzelani gmt 1357

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sembrerebbero essere (sempre più?) in crisi. Il condizionale è d'obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora confermato ma neppure smentito le voci in arrivo dalla Russia e già più volte hanno fuorviato magari involontariamente il pubblico (o comunque avevano apparentemente sistemato le cose, ammesso che fossero davvero problematiche).

Ma vari indizi stanno facendo preoccupare i fan della coppia. Prima, come avevamo già riferito, la tennista ha apparentemente smesso di seguire su Instagram il campione italiano (che invece continua a figurare tra i follower di Anna).

anna kalinskaya con amica a miami

Secondo i media russi la coppia starebbe attraversando un periodo complicato e anche per questo forse la Kalinskaya non si è presentata a Torino per sostenere e tifare il collega e fidanzato alle Nitto Atp Finals. Ha preferito restare altrove (inizialmente in Russia), tra allenamenti, feste e momenti di relax ben documentati sui social. Anche se, sempre secondo la stampa russa, non è la prima volta che lei smette di seguire Sinner per poi ricominciare.

anna kalinskaya

Ad alimentare ulteriormente le voci di crisi tra Anna e Jannik c’è la significativa storia Instagram pubblicata dalla Kalinskaya che alimenta le voci di una possibile rottura. Mentre il numero uno del mondo è impegnato alle Nitto Atp Finals, la Kalinskaya ha pubblicato un video che la ritrae dall'altra parte del mondo. E non in Russia, dove la sua presenza sarebbe stata più naturale vista la nazionalità, ma negli Stati Uniti in modalità vacanza.

La tennista russa ha infatti postato un filmato che la ritrae in costume e ammiccante a Miami. "Hello", ha scritto la Kalinskaya, mentre la si vede sorridere alla telecamera in primo piano. Come interpretare tutto questo? C’è chi collega la cosa all’intervista in cui Sinner, forse mal interpretato, ha parlato della loro relazione in termini che sono apparsi un po’ freddi, tanto da suscitare anche critiche.

sinner anna kalinskaya

jannik sinner foto mezzelani gmt 1349

john elkann e lavinia borromeo foto mezzelani gmt 1303 jannik sinner foto mezzelani gmt 1352 jannik sinner foto mezzelani gmt 1355 ferdinando mezzelani

jannik sinner foto mezzelani gmt 1350 jannik sinner foto mezzelani gmt 1353 jannik sinner foto mezzelani gmt 1351 john elkann foto mezzelani gmt 1316 jannik sinner foto mezzelani gmt 1354

sinner anna kalinskaya