A MOU-SO DURO! "ABBIAMO AVUTO CULO CON LA JUVE, PRIMO TEMPO DA VERGOGNARSI" – NONOSTANTE IL PARI, MOURINHO MENA DURO: "ABBIAMO SBAGLIATO COMPLETAMENTE ATTEGGIAMENTO, TORNARE NEGLI SPOGLIATOI SOTTO SOLO DI UN GOL È STATO UN LUSSO. CAMBI DECISIVI? HO PROVATO A INVENTARE QUALCOSA CON QUELLO CHE AVEVO. NELLA RIPRESA ABBIAMO AVUTO UNA BUONA REAZIONE"

Da repubblica.it

mourinho

"Mi sono vergognato della prestazione della squadra nel primo tempo. Per fortuna nella ripresa abbiamo avuto una buona reazione". E' un José Mourinho soddisfatto a metà quello che torna dallo Stadium con un punto in tasca. Lo 'Special One' non nasconde di essersi arrabbiato nell'intervallo: "Ai miei giocatori ho detto che mi vergognavo di essere il loro allenatore.

Non mi è piaciuto l'atteggiamento con cui siamo entrati in campo. Sbagliavamo sempre la prima costruzione, come è successo già dopo 20" in occasione del loro gol. Qualche volta puoi essere dominato, ma devi gestire bene la partita e non abbiamo fatto neanche questo. Ho pregato affinché andassimo al riposo sull'1-0. La Juve poteva chiuderla, non l'ha fatto e ci ha consentito con un buon secondo tempo di conquistare un punto prezioso".

juventus roma mourinho allegri

La svolta è arrivata anche grazie al cambio di modulo di Mourinho, passato dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1 con gli innesti di Zalewski e El Shaarawy: "Avevo una panchina con pochissime soluzioni offensive e dovevo inventare qualcosa: non c'erano Zaniolo, Wijnaldum e un giocatore che penso potrà arrivare... Intendo Belotti? Sappiamo tutti di chi si tratta ma finché non è fatta non è fatta... Con questi tre la storia poteva essere diversa. Allegri, malgrado tutti i problemi, ha fatto cambi importanti inserendo Milik e McKennie...".

"Aspetto l'arrivo di altri giocatori importanti"

post di José Mourinho su Wijnaldum

Mourinho sembra particolarmente severo con la squadra ma spiega il motivo: "E' inutile nascondere ciò che non ha funzionato. Cerco di essere sempre il più onesto possibile. Potevo venire qui a fare il fenomeno e dire che abbiamo cambiato nel secondo tempo e siamo stati bravissimi, ma non sarei io. Questa partita assomiglia a quelle fatte lo scorso anno a San Siro. Dobbiamo crescere in queste situazioni. Aspettiamo che arrivino giocatori importanti per noi (è in arrivo anche Camara a centrocampo, ndr), non solo per la panchina e per la gestione della partita ma anche per la competizione nel ruolo. Faccio l'esempio dei terzini: l'anno scorso Karsdorp non aveva nessuno dietro, quest'anno se non sta bene entra Celik. Lo stesso vale per Spinazzola che dietro ha Zalewski che è un ottimo campo. A centrocampo invece eravamo un po' corti. Avevo paura dei cartellini gialli ed era difficile gestire".

"Quest'anno la difesa è più serena, ci è mancato Zaniolo"

In chiusura il tecnico lusitano tiene però a sottolineare anche un aspetto positivo: "Quest'anno la difesa è più serena. Anche contro la Juve è stato il centrocampo a metterla in difficoltà. Proprio per questo per me è stata dura togliere Mancini. Ma dovevocambiare perchè stavamo facendo un gioco orribile in mezzo e con i quinti. Abbiamo sbagliato 1, 2, 10 volte. Troppe. Del secondo tempo sono contento, abbiamo fatto molto bene. Come ho detto, dopo un primo tempo così uscire senza sconfitta è positivo.

juventus roma

Zaniolo? In questo tipo di partite è poderoso, ha forza fisica per cercare profondità, ci è mancato tanto, penso che manchino tre settimane per lui. Vediamo se domenica potrà arrivare qualcuno che può aiutarci e può aiutare anche Abraham che stasera ha giocato pochissimi palloni. A fine partita Tammy ha esultato? ha fatto bene, era giusto festeggiare. Magari lo ha fatto perché era un risultato importante per noi e perché sapeva che sarei stato più simpatico nello spogliatoio...". Infine una parola su Irrati: "Da fuori ho visto un grande arbitro, per me ha fatto una partita straordinaria: ho avuto la sensazione di un arbitro di grande livello".

juventus roma abraham