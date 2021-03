MOURINHO E' FINITO? DA 4 ANNI LO SPECIAL ONE E’ A "ZERU TITULI", IL TOTTENHAM PREPARA L'ADDIO – DOPO L’ELIMINAZIONE IN EUROPA LEAGUE MOU HA SCARICATO LE COLPE SULLO SCARSO CARATTERE DEI SUOI CALCIATORI (“NON MI HANNO ASCOLTATO”) ED E’ ENTRATO NELLO SPOGLIATOIO DELLA DINAMO ZAGABRIA PER ESALTARE LO SPIRITO DEI CALCIATORI CROATI (VIDEO) - IL PATRON DEGLI “SPURS” LEVY PENSA A NAGELSMANN E ALL'ESONERO A FINE STAGIONE - VIDEO

L'exploit delle squadre inglesi tra Champions League (City e Liverpool) ed Europa League (Arsenal e United) di certo non ha aiutato, ma l'eliminazione del Tottenham con un netto 0-3 dopo il 2-0 conseguito a Londra contro la Dinamo Zagabria all'andata, ha fatto ancora più clamore. Nel mirino dei tabloid è finito José Mourinho, l'uomo chiamato dagli Spurs per consolidare una posizione di prestigio in Premier e in Europa, costretto invece ad arrendersi: "I giocatori non mi hanno ascoltato". Per i media britannici Mourinho è diventato "The silent one" come per il Daily Express, "Jose in on mute" per il Mirror Sport. Tutti concordi sul futuro: il tecnico portoghese è a forte rischio esonero.

Il clamoroso addio all'Europa League sotto i colpi di Orsic potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso degli Spurs, crollati all'ottavo posto in Premier League dopo un buon inizio di stagione e con uno spogliatoio che, stando alle ricostruzioni, sopporta sempre meno Mourinho. Le parole del portoghese a fine partita hanno confermato questa rottura nei rapporti, con i giocatori chiave che sembrano averlo già abbandonato, e per questo la società starebbe già pensando a come sostituirlo, sicuramente a fine stagione se non prima. Il fatto che un tecnico come José, sempre attento a difendere le dinamiche di gruppo nei successi e soprattutto nelle sconfitte, abbia puntato il dito contro i suoi a Zagabria prima di complimentarsi con gli avversari, è una sirena d'allarme ben precisa.

Certo l'esonero non è così semplice per il Tottenham, soprattutto in tempi di pandemia dove le entrate sono decisamente meno del solito. Mourinho è forte di due anni ancora di contratto quindi l'eventuale buonuscita sarebbe sostanziosa, ancora di più considerando il mancato guadagno dovuto all'eliminazione agli ottavi di Europa League. Un precedente riporterebbe a quanto fatto con Pochettino dopo l'esonero, pagato mensilmente fino all'ingaggio con un nuovo club, evitando così un esborso notevole in un'unica soluzione. Intanto per i tabloid ci sarebbero già due profili nel mirino del presidente Daniel Levy: Julian Nagelsmann del Lipsia e Brendan Rodgers attualmente al Leicester.

