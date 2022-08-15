Paolo COndò per la Repubblica
ROMA SHAKHTAR MOURINHO PELLEGRINI
jose mourinho salernitana roma
MOURINHO E L'OCCASIONE OFFERTA DAL CALENDARIO – CONDO’: "LA ROMA È STATA LA SQUADRA PIÙ BELLA. ZANIOLO-DYBALA E ABRAHAM È UN ASSETTO OFFENSIVO CHE RENDERÀ MOLTO. LA ROMA, POI, DA QUI ALLA PRIMA PAUSA (SETTE PARTITE) HA SOLTANTO UN IMPEGNO DURO, LA TRASFERTA IN CASA JUVE DEL TERZO TURNO: LA SITUAZIONE IDEALE PER RAGGIUNGERE L'EQUILIBRIO TATTICO SENZA PAGARE TROPPI PREZZI…"-
Paolo COndò per la Repubblica
ROMA SHAKHTAR MOURINHO PELLEGRINI
jose mourinho salernitana roma
L’ITALIA NON SI PUÒ PERMETTERE L’OPA DI CDP SU TIM – LA PROPOSTA DELLA MELONI TROVEREBBE DI SICURO UN OSTACOLO NELLA COMMISSIONE EUROPEA: GLI ANALISTI SOTTOLINEANO UN PASSAGGIO DELLA COMUNICAZIONE DELL’ESECUTIVO UE AL PARLAMENTO SUL RUOLO DELLE “BANCHE NAZIONALI”. COSA C’È SCRITTO? DETTA IN SOLDONI: IN CASO DI OPA DELLA CASSA SU TIM, IL DEBITO DI CDP DIVENTEREBBE A TUTTI GLI EFFETTI DEBITO PUBBLICO…
ALL’ULTIMATUM DELLA LEGA SERIE A, DAZN RISPONDE CON UNA GENERICA LETTERA DI IMPEGNO A INDENNIZZARE I CLIENTI E A EROGARE AL MEGLIO IL SERVIZIO (CHE DA DUE ANNI VA SPESSO IN TILT) – GARANZINI MENA DURO SUI PRESIDENTI: “È LA PIRATERIA CHE UCCIDE IL CALCIO O I DILETTANTI CHE LO VENDONO A DAZN? CI FOSSE MAI UNO CHE CI METTE LA FACCIA PER DIRE È SALTATO TUTTO. MACCHÈ..”
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
FINE COVID MAI – VI SIETE ANNOIATI DI OMICRON? PREPARATEVI ALLA NUOVA VARIANTE GLOBALE: SI CHIAMA CENTAURUS E STA CRESCENDO MOLTO RAPIDAMENTE IN INDIA – LA MUTAZIONE È GIÀ STATA RILEVATA IN PIÙ DI 20 PAESI NEL MONDO E SECONDO I PRIMI STUDI POTREBBE BUCARE L’IMMUNITÀ CONFERITA DALL’INFEZIONE O DALLA VACCINAZIONE. LA BUONA NOTIZIA È CHE NON SEMBRA FAR AUMENTARE I TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE E MORTALITÀ