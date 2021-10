28 ott 2021 10:09

MOURINHO ZELIG! CONTINUA LO SHOW CULINARIO DELLO "SPECIAL ONE". PRIMA LA PIZZA IN TRENO, ORA LA SCHISCETTA SULLE SCALE DELLO STADIO DI CAGLIARI COME UNA COMPARSA DI CINECITTA’ DURANTE UNA PAUSA PRANZO O UN ADDETTO ALLA CANTIERISTICA - GLI ELOGI A FELIX, IL CENTRAVANTI CLASSE 2003 DELLA PRIMAVERA, AUTORE DI UN OTTIMA PRESTAZIONE…