Giampiero Mughini

Caro Dago, ma che William Shakespeare, Luigi Pirandello, Arthur Miller a confronto con quello che è successo di teatrale nel secondo tempo di questo Juve-Inter 3-2 che consente ai bianconeri di continuare a sperare nei 100 milioni di euro o magari di più che ti assicura la presenza in Champions. Non ricordo nulla di simile in 60-70 anni che guardo i match di football.

Andiamo per ordine. Al 46° del primo tempo stavo per mandare un messaggio a un mio amico bianconero dicendo che quel Juve-Inter 1-1 (frutto di un rigoretto per parte) era di una noia e di una inutilità infinite. Quand’ecco che al 46° un bel tiro di Cuadrado incoccia di poco la gamba di un difensore interista che mette la palla fuori dalla portata dell’ottimo Handanovic. 2-1 per la Juve e dunque suo possibile accesso alla Champions. Si ricomincia che l’Inter cerca la vendetta. Ed ecco che l’uomo-Sky della partita diventa l’arbitro il quale punisce con un giallo un contatto vigoroso di Bentancur ma non più che questo, e siccome il nostro eroe aveva già preso un giallo, due gialli fanno un rosso. Mai visto nella storia del calcio qualcosa di simile. Mai.

Mica è finito. C’è che l’Inter in undici contro dieci spinge spinge spinge. Si spingono a dismisura in area della Juve il nostro Chiellini e il loro Lukaku, e non so come fatto è che la palla va in rete. L’arbitro sembrerebbe voler annullare per fallo di Lukaku in attacco, ma il Var lo richiama ai suoi doveri. L’arbitro va verifica dà il gol. 2-2 a dieci minuti o forse meno dalla fine. Nel frattempo era successo qualcosa di inaudito, che Pirlo (bravissimo!!!) metta fuori Ronaldo, il quale fa la faccia di uno che stia assistendo a un sacrilegio, e invece era una decisione ragionevolissima a quel punto della partita.

Mancano quattro o cinque minuti alla fine. Cuadrado riceve una palla in area nerazzurra, fa una finta secca delle sue cui il difensore interista si oppone col corpo. E’ rigore? Non lo so. L’arbitro lo dà. Cuadrado lo tira dieci volte meglio di quello che aveva tirato e segnato Ronaldo nel primo tempo. 3-2 per la Juve. Mancano ancora tre minuti. Il tempo che venga espulso un giocatore nerazzurro per doppia ammonizione. 3-2 finale. La storia del teatro ha trovato una sua nuova data fatale.

