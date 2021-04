NEL MURO DEL CHELSEA C’È QUALCHE KEPA - SCAZZO PESANTE NELL’ALLENAMENTO PASQUALE DEI "BLUES": IL PORTIERE KEPA E L’EX DIFENSORE DELLA ROMA RUDIGER SONO STATI DIVISI DALL’ALLENATORE THOMAS TUCHEL DOPO UNO SCONTRO DI GIOCO CHE AVEVA SCALDATO GLI ANIMI - SABATO IL CLUB LONDINESE HA PERSO MALAMENTE IN CASA 5-2 CONTRO IL WEST BROMWICH E IL TECNICO TEDESCO STA COMINCIANDO AD AVERE I PRIMI PROBLEMI…

Da www.corrieredellosport.it

RUDIGER E KEPA DIVISI DA TUCHEL IN ALLENAMENTO

Clima rovente in casa Chelsea. Dopo il ko in campionato contro il West Bromwich (5-2), i Blues si sono ritrovati per una sessione di allenamento nel giorno di Pasqua e secondo quanto riferito dal tabloid inglese The Telegraph Kepa e l'ex difensore della Roma Antonio Rudiger avrebbero avuto un duro scontro.

RUDIGER E KEPA

È addirittura dovuto intervenire il tecnico Tuchel, che ha mandato il connazionale negli spogliatoi con cinque minuti di anticipo prima della fine della sessione di allenamento, mentre i compagni si erano messi in mezzo per sedare gli animi. Kepa, invece, sarebbe rimasto in campo.

RUDIGER E KEPA

Chelsea, ecco cosa è successo tra Rudiger e Kepa Tutto sarebbe iniziato per uno scontro tra il portiere e il compagno durante una partita a campo ridotto: il tedesco è andato in ritardo sull'estremo difensore, che avrebbe reagito male facendo riscaldare gli animi.

RUDIGER E KEPA IN ALLENAMENTO

L'ex Roma si sarebbe scusato più tardi con lo spagnolo, mentre sia Tuchel che il club sarebbero sulla stessa linea, considerando la questione già chiusa.

Secondo quanto rivelato dal The Telegraph, già dopo la sconfitta contro il West Bromwich ci sarebbe stata una discussione tra Reece James e Cesar Azpilicueta, anche questa subito chiarita.

Mercoledì, intanto, c'è l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Porto. Tuchel, aveva avvertito i suoi di "non perdere la testa", Kepa e Rudiger potrebbero non aver compreso il messaggio.

thomas tuchel tuchel tuchel RUDIGER