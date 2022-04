A MUSETTI DURO! BATTE IN 2 SET IL NUMERO 9 DEL MONDO AUGER-ALIASSIME ED ESALTA IL CAMPO CENTRALE DI MONTECARLO - AGLI OTTAVI INCONTRERA’ DIEGO SCHWARTZMAN, IL PRIMO TOP 10 BATTUTO DA MUSETTI AD ACAPULCO – L’EX DG DELLA FEDERCALCIO VALENTINI: “DEVE DARE PIÙ PESO ALLA SUA PALLA, MANCA ANCORA DI ESPERIENZA E CONTINUITÀ MA TRA GLI ITALIANI HA IL BRACCIO MIGLIORE E GIOCA A TENNIS MEGLIO DI TUTTI” – VIDEO

Un grande Musetti a Montecarlo: supera in 2 set Auger-Aliassime (n.9 del mondo) e continua a crescere. Deve certamente dare più peso alla sua palla, manca ancora di esperienza e continuità ma sa fare tutto, un grande talento: tra gli italiani ha il braccio migliore e gioca a tennis meglio di tutti, in maniera aggressiva e divertente

L. Musetti b. [6] F. Auger-Aliassime 6-2 7-6

Prestazione straordinaria di Lorenzo Musetti che domina il n. 9 del mondo Félix Auger-Aliassime 6-2 7-6. È la seconda vittoria in carriera di Lorenzo contro un top 10 e forse la più prestigiosa della sua carriera visto il campo dove l’ha ottenuta, un Court Rainier III pieno di tifosi italiani. La prima contro un top 10 fu con Diego Schwartzman (che era anche lui n. 9), l’anno scorso ad Acapulco.

E sarà proprio “El Peque’ il suo prossimo avversario. Musetti vince grazie a un primo set perfetto poi, nel secondo, incontra qualche difficoltà in più a causa dei tentativi dell’avversario di rientrare nel match. Ma per il canadese non è facile contrastare l’aggressività e il tennis solido, ordinato e creativo al tempo stesso dell’italiano. FAA è comunque troppo falloso e fa fatica a trovare costanza e misure. Dopo 1 ora e 43 minuti, Musetti chiude l’incontro, per la gioia incontenibile del pubblico italiano, mentre pochissimi minuti prima sul Court des Princes Jannik Sinner risolveva la pratica Ruusuvuori.

Lorenzo Musetti “graffia” subito l’avversario, strappandogli il servizio sull’1-1. È un inizio scoppiettante quello di Musetti contro il canadese. Dopo il break, l’azzurro manovra benissimo gli scambi e un pallonetto perfettamente calibrato sancisce il 3-1. Gli schemi sono pensati ad hoc, eseguiti con calma e lucidità. Lorenzo entra progressivamente dentro il campo, prende il tempo all’avversario, si muove benissimo e chiude i punti in modo perfetto, come il cross di dritto in corsa sul 3-2, contro il quale Auger non può nulla. Ad ogni punto dell’azzurro, si leva dagli spalti il boato dei tifosi italiani. Eccellente anche al servizio, avanza ancora sul 4-2. Dal canto suo, Félix fa fatica a trovare le misure, condizionato certamente dall’aggressività e dalle variazioni di Musetti.

Continua a giocare in modo perfetto Lorenzo, che scappa via sul 5-2. Per ora il canadese sembra non avere le soluzioni adeguate per fronteggiare il tennis incisivo dell’avversario. Con l’ennesima chicca – una deliziosa volée di rovescio – Lorenzo fa suo il primo set per 6-2, in 37 minuti.

Félix però cerca di reagire e, sul 2-1 della seconda frazione, strappa il servizio a Lorenzo. Sul 3-1, un game lunghissimo nel quale il canadese ha avuto per quattro volte la palla del 4-1, Musetti impone ancora il suo tennis, confezionando con pazienza il controbreak e riavvicinandosi sul 2-3. Ordinato e aggressivo, Lorenzo completa la rimonta, 3-3. Si continua in perfetto equilibrio e Félix ora è in vantaggio 5-4. Ma Musetti non si scompone e annulla ancora le distanze.

Si giunge sul 6-6. Musetti continua a fare la differenza. Si allontana sul 3-0, con il pubblico che urla all’impazzata “Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo!”. Pallonetti, passanti, fendenti. La creatività e la destrezza nel tennis del carrarino è certamente un qualcosa in più oggi in campo, senza nulla togliere al tennis esplosivo di Auger-Aliassime. Del resto il canadese accorcia le distanze sul 2-3 e Lorenzo allunga ancora, 4-2. Gli spettatori non smettono di incitarlo e di urlare il suo nome. Alla fine, il canadese è più falloso, non riuscendo a trovare il giusto ritmo. 5-2 Musetti, ora 6-2. Quattro matchpoint per l’azzurro. Ma ne basta uno, perché Lorenzo oggi, non si fa sfuggire nulla.

“Grazie mille a tutti gli italiani! Un pubblico così l’ho sempre sognato, vengo da un periodo non facile, di alti e bassi e non riesco neanche a descrivere la mia felicità in questo momento“, sono le parole a caldo di Musetti dopo la partita. Il prossimo avversario di Lorenzo è Diego Schwartzman, il primo Top 10 battuto da Musetti ad Acapulco. Attualmente Lorenzo è n. 83 de mondo ma, per aver raggiunto il terzo turno a Montecarlo, al momento salirebbe al n. 68.

