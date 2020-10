26 ott 2020 09:55

MY HART WILL GO ON – CLAMOROSO FINALE: L’INGLESE GEOGHEGAN HART CONQUISTA IL GIRO D'ITALIA, BEFFANDO HINDLEY NELLA CRONO CONCLUSIVA. È IL PRIMO CORRIDORE AD AVER VINTO LA CORSA SENZA AVER MAI INDOSSATO LA MAGLIA ROSA PRIMA DELL’ULTIMA TAPPA - "DEDICATO ALLA MIA FIDANZATA, SIAMO STATI LONTANI UN MESE". TOP GANNA: QUARTO SUCCESSO DI TAPPA PER L'AZZURRO – VIDEO