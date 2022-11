14 nov 2022 19:55

NAINGGOLAN, UNA CARRIERA IN FUMO - L'AVVENTURA ALL'ANVERSA DEL CENTROCAMPISTA BELGA ARRIVA AL CAPOLINEA: IL CLUB L'HA SCARICATO DOPO LA SOSPENSIONE PER ESSERE STATO BECCATO A FUMARE IN PANCHINA - PER L'EX CAGLIARI, ROMA E INTER È STATO UN RITORNO IN PATRIA PIENO DI PROBLEMI: PRIMA DELLA SOSPENSIONE DAL CLUB ERA STATO ARRESTATO PERCHÉ TROVATO ALLA GUIDA DI UN VEICOLO CON LA PATENTE SCADUTA - QUALE SARÀ LA SUA PROSSIMA TAPPA?