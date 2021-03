STATE UN PON PON ESAGERANDO - NEL FOOTBALL AMERICANO NON VANNO PIÙ BENE LE CHEERLEADER: LA SQUADRA DEGLI EX REDSKINS HA SCIOLTO IL GRUPPO DI 36 TIFOSE "PROFESSIONISTE" IN MINIGONNA PER UN PIÙ POLITICAMENTE CORRETTO "DANCE TEAM" APERTO ANCHE AGLI UOMINI - TUTTO "MERITO" DEL PRESIDENTE INNOVATORE JASON WRIGHT, 38 ANNI, MA IL PARADOSSO È CHE PERSINO LE RAGAZZE NON HANNO PRESO BENE LO SCIOGLIMENTO...