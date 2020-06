“VAR A CHIAMATA? NON SIAMO CONTRARI, MA...”, IL DESIGNATORE ARBITRALE RIZZOLI RISPONDE A COMMISSO: “L’IDEA CI ANDREBBE ANCHE BENE, PERÒ NON POSSIAMO FARE SCELTE PERSONALIZZATE PER L’ITALIA” – IL PATRON VIOLA AVEVA RECRIMINATO PER IL RIGORE DI CAICEDO, RIZZOLI: “C'È STATA MALIZIA DELL'ATTACCANTE, MA IL 99% DEGLI ARBITRI AVREBBE DATO IL PENALTY. PERCHÉ NON SI VA A VEDERE L'EPISODIO DUBBIO? LA VAR NON SERVE PER REDIMERE DUBBI, ALTRIMENTI ROVINEREBBE LO SPETTACOLO" - VIDEO

Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli torna a parlare di Var dopo una giornata in cui alcune interpretazioni hanno fatto discutere e dopo la proposta del patron della Fiorentina Rocco Commisso di rendere la tecnologia disponibile a chiamata da parte dei club.

"Var a chiamata? Non ci vedrebbe contrari come idea, è solo una scelta fatta da un ente che gestisce le regole e il protocollo. Peraltro è un problema che viene riscontrato maggiormente in Italia rispetto ad altre nazioni, non perché la qualità degli arbitri sia inferiore, ma è un discorso di approccio alla materia.

Personalmente non avrei nulla di ostativo sull’idea del Var a chiamata, ma dobbiamo sempre pensare che siamo all’interno di uno sport mondiale e dunque le regole devono essere uguali ovunque. Al momento non è un argomento in discussione a livello internazionale. Forse toglierebbe alcune discussioni, non lo so, ma in Italia non possiamo fare scelte personalizzate".

Le recriminazioni di Commisso erano arrivate dopo Lazio-Fiorentina 2-1, con il rigore del momentaneo 1-1 conquistato da Caicedo che aveva lasciato molti dubbi. "C'è stata malizia dell'attaccante, ma il 99% degli arbitri avrebbe dato il rigore - giura Rizzoli a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1- Perché non si va a vedere l'episodio dubbio? Se dovessimo utilizzare la tecnologia per redimere i dubbi si andrebbe a incidere molto, per questo si va a correggere solo errori chiari ed evidenti. La Var non serve per redimere dubbi, altrimenti rovinerebbe lo spettacolo".

