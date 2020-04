"ASSURDE LE CRITICHE A MALDINI. INCREDIBILE CHE BAGGIO, TOTTI E VIERI SIANO FUORI DAL CALCIO" - J’ACCUSE DI CASSANO: "CI SONO DIRETTORI SPORTIVI E DIRETTORI GENERALI CHE NON SANNO NIENTE DI PALLONE” - VIERI DUETTA CON MANCINI: "LA NAZIONALE NON LA GUARDAVO PIÙ PERCHÉ NON MI PIACEVA E NON MI DIVERTIVA. IL MANCIO È STATO FENOMENALE". ECCO PERCHE’ – IL CT: “LA FRANCIA E’ PIU’ FORTE MA CE LA GIOCHIAMO” – VIDEO

“Ci sono direttori sportivi e direttori generali che non sanno niente di calcio”. Duro j'accuse di Cassano in diretta Instagram con Vieri. "Assurdo che dopo un anno si possa criticare Maldini al Milan. Poi ci chiediamo perché i grandi del passato non vogliano avere nulla a che fare con questo calcio. Mi sembra incredibile che Roberto Baggio, che ha avuto solo una piccola esperienza con la Federazione, o Totti e Vieri possano essere fuori da questo mondo. Purtroppo vanno avanti sempre quelli che si attaccano agli altri”.

Fantantonio, che rivendica di essere stato tra i primi con il ds dell’Inter Ausilio a scoprire le potenzialità di Haaland, il bomber norvegese ora al Borussia Dortmund, prosegue nel suo atto d'accusa: “A me piacerebbe rientrare come ds, ma vorrei che un presidente mi dia libertà e la giusta responsabilità per fare il mio lavoro. Purtroppo oggi sono i presidenti a parlare direttamente con i procuratori, e i direttori sportivi non possono far niente. A quel punto continuerei a giocare a padel o a parlare di calcio in televisione”…

Dalla rivoluzione dei piedi buoni di Cassano a quella di Vieri e Mancini. “La Nazionale non la guardavo più perché non mi piaceva e non mi divertiva. Mancini è stato fenomenale. Ha fatto innamorare di nuovo della Nazionale me e gli italiani”. Bobone duetta con il ct in diretta Instagram come nella stagione 98-99 quando entrambi indossavano la maglia della Lazio: “Meritavamo di vincere lo scudetto quell’anno, avevamo uno squadrone”. Il “Mancio” scalpita: “Non ce la faccio più a stare dentro casa. Spero ci liberino al più presto. L’Europeo? La Francia è campione del mondo, è più forte ma ce la giochiamo. Anche Germania e Spagna stanno ricostruendo. Arriveremo con 5-6 squadre veramente forti. Sarà un bell’Europeo”. Il bel gioco come cifra stilistica della nuova Italia: “Non solo merito mio, i ragazzi hanno creduto di poter fare qualcosa di diverso. Abbiamo provato a prendere i giocatori più bravi tecnicamente”. Come Zaniolo che Mancini ha convocato quando ancora non giocava nella Roma.

“Il ct prese diverse critiche per questa scelta”, rimarca Vieri. “Zaniolo l’avevamo seguito durante l’Europeo Under 19, a quel tempo era giovane. Si vedeva la qualità. Mi son detto ‘Proviamolo’. Nonostante fosse giovanissimo, si vedeva negli allenamenti che aveva personalità e forza. La Roma poi è stata brava a farlo giocare”...

