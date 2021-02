NEMBRO, DA ZONA ROSSA A LUNA ROSSA - LA VITTORIA DELLA BARCA ITALIANA NELLA PRADA CUP SCATENA LA FESTA ANCHE NEL COMUNE IN PROVINCIA DI BERGAMO, FAMOSO PER L'ALTO NUMERO DI CONTAGI, DURANTE LA PRIMA ONDATA DI COVID. NELLA LOCALITÀ DELLA VAL SERIANA HA SEDE LA "PERSICO MARINE" CHE HA REALIZZATO LO SCAFO DELLA BARCA ITALIANA E I BRACCI MOBILI IN CARBONIO PER TUTTE LE SQUADRE IN GARA… - VIDEO

La bandiera italiana sventola alta nelle acque di Auckland, in Nuova Zelanda.

Con altre due regate strepitose Luna Rossa ha vinto nella notte italiana fra sabato e ieri la Prada Cup, la finale degli sfidanti per l' America' s Cup di vela, battendo per 7-1 i britannici del Team Ineos. La barca italiana si è aggiudicata una finale dominata fin dall' inizio, acquisendo così il diritto di sfidare i detentori di New Zealand per la 36esima America' s Cup, che inizierà il 6 marzo sempre ad Auckland.

«Bravi alla squadra, brava Italia. Fantastico», ha esclamato un raggiante Francesco Bruni, co-timoniere italiano di Luna Rossa, mentre navigava verso il traguardo dell' ultima regata. «È un gran giorno per noi, un gran giorno per Luna Rossa ed è un gran bel giorno per l' Italia. Ora siamo pronti per una grande battaglia per l' America' s Cup», ha aggiunto.

È la terza volta in assoluto che uno scafo italiano riesce a conquistare la finale del trofeo sportivo più antico del mondo: nel 1992 a fare la storia fu il Moro di Venezia a San Diego, nel 2000 la stessa Luna Rossa, in Nuova Zelanda. Il campo A è stato quello prescelto per disputare le due regate in programma, con previsioni di vento leggero da nord/nord-est, tra i 9 e i 12 nodi di intensità. Nella prima regata entrambe le barche partono sulla linea in perfetto timing, con un leggero vantaggio degli inglesi sottovento. Ma Luna Rossa appare più veloce e già a metà della prima bolina passa in controllo.

Un brutto giro di boa degli inglesi, spiana la strada al team italiano che vince con un distacco di un minuto e 45 secondi. Nella seconda prova Luna Rossa prende una penalità per aver attraversato la linea di partenza un secondo prima del via. È costretta a concedere 50 metri di vantaggio agli inglesi., ma dopo un testa a testa iniziale prende il largo e chiude in vantaggio di 56 secondi.

Gran festa anche a Nembro, in provincia di Bergamo, famosa per l' alto numero di contagi, durante la prima ondata di Covid. Nella località della Val Seriana ha sede infatti la Persico Marine che ha realizzato lo scafo della barca italiana e i bracci mobili in carbonio per tutte le squadre in ga

«Sono contento per i ragazzi, per tutti i nostri sponsor e per le persone che hanno lavorato con noi a questo progetto. Non era scontato vincere. Eravamo pochi team ma ce n' erano tre super competitivi», ha commentato soddisfatto Max Sirena, skipper di Luna Rossa. «Sono felice per il team perché è stata una coppa non facile finora».

