NEYMAR SOFFRE E S'OFFRE (ALLA JUVE) SECONDO LA STAMPA SPAGNOLA, L’ATTACCANTE, DECISO A LASCIARE IL PSG, SI E' PROPOSTO AI BIANCONERI, AL REAL E AL BAYERN (NON ALLO UNITED, PERCHE'...) – L’ALLENATORE DEI PARIGINI TUCHEL: “SO CHE VUOLE ANDARSENE” – IL BARCELLONA CI HA PROVATO MA L’OFFERTA E’ STATA RITENUTA POCO CONGRUA

Da ansa.it

Mentre il tecnico del Psg Thomas Tuchel rivela che "so da tempo che Neymar vuole andarsene", ma convocherà il giocatore per la tournee asiatica dei parigini, O Ney continua a ribadire la propria volontà di lasciare il club che lo acquistò dal Barcellona per la cifra record di 222 milioni di euro.

Ma i rapporti fra la dirigenza del Psg e quella del Barça, viene fatto notare dai giornali spagnoli, non sono buoni e l'arrivo in blaugrana di Antoine Griezmann ha complicato le cose. In realtà il Barcellona avrebbe fatto un tentativo per riportare Neymar 'a casa', ma l'offerta di Coutinho, Rakitic e 40 milioni a Parigi è stata ritenuta poco congrua.

Così ora O Ney, tramite l'intermediario Pini Zahavi, valuta soluzione alternative che sarebbero, secondo quanto riporta 'El Mundo Deportivo', Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus. Il Manchester United sarebbe invece stato scartato perché nella stagione entrante non giocherà la Champions League. La Juve viene definita "una serie aspirante" per ciò che riguarda Neymar.

