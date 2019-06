27 giu 2019 19:24

NO BORRIELLO, NO PARTY- IL BOMBER DELL’ESTATE E’ SEMPRE LUI: IL VIDEO DELLA FESTA IN BARCA DELL’EX ATTACCANTE DI ROMA, MILAN E JUVE TRA BALLI, COCKTAIL E GNOCCHE – PANDEMONIO SU INSTAGRAM: “IN UN'ALTRA VITA VORREI RINASCERE BORRIELLO" - "CI HA PORTATO BELEN, SCOUT DELLA FIGA!" - "QUANDO GUARDI LE SUE FESTE, TI RICORDI CHE NON SEI NESSUNO! NELLA SUA CARRIERA HA AVUTO PIU’ GNOCCA INTORNO CHE DIFENSORI AVVERSARI…” - VIDEO