10 nov 2020 19:40

NO, NON HO DETTO “JOYA”... - PAULO DYBALA IN CRISI CON LA JUVE: L'ARGENTINO NON SI SENTE CENTRALE NEL PROGETTO DI PIRLO E IL TEMA CONTRATTO NON AIUTA. LE PARTI SONO ANCORA DISTANTI. A GENNAIO SARA’ ADDIO? IL REAL MADRID NON SI È MAI DEFILATO DALL'INTERESSE PER LA "JOYA"...