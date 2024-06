NEL NOME DEL PADRE - BRONNY JAMES, FIGLIO DEL CAMPIONE DI BASKET LEBRON, SARÀ COMPAGNO DI SQUADRA DEL PADRE: È STATO INGAGGIATO DAI LOS ANGELES LAKERS - SI TRATTA DI UN INEDITO ASSOLUTO NELLA STORIA DELLA NBA, MA C'È GIÀ CHI ACCUSA LA FRANCHIGIA DI LOS ANGELES DI NEPOTISMO: IL 19ENNE HA DISPUTATO UNA SOLA STAGIONE AL COLLEGE, DOVE NON HA BRILLATO, E NEL LUGLIO 2023 AVEVA SUBITO UN ARRESTO CARDIACO IN ALLENAMENTO - IL SUO INGAGGIO È VISTO COME UN MODO PER CONVINCERE "KING JAMES" A RINNOVARE IL SUO CONTRATTO…

Estratto dell'articolo di Riccardo Pratesi per www.gazzetta.it

lebron james e il figlio bronny

LeBron James, 39 anni, e Bronny James, 19, giocheranno assieme, la prossima stagione Nba, per i Los Angeles Lakers. Padre e figlio compagni di squadra: non si era mai visto nulla di simile in Nba, è un inedito assoluto. Che diventa realtà dopo che la franchigia californiana ha selezionato con la scelta numero 55 del Draft 2024, nella notte italiana, il figlio primogenito di LeBron […]. James Sr in teoria andrebbe in scadenza di contratto nel caso non esercitasse entro il 29 giugno l’opzione per prolungarlo per un’ulteriore stagione, ma a questo punto il rinnovo pare scontato. […]

lebron james e il figlio bronny

CHIAMATA STORICA

Bronny è una guardia, ha giocato una sola stagione al college, a Southern California, ateneo di Los Angeles. Nel luglio 2023 aveva subito un arresto cardiaco in allenamento, ma ha saputo non solo tornare in campo per l’università già da dicembre, ma adesso corona addirittura il sogno di giocare in Nba. Le scelte di secondo giro non hanno contratto garantito, ma l’aspettativa è che i Lakers lo inseriscano regolarmente in organico, quello da 15 giocatori, per la prossima stagione.

SHOW BUSINESS

Da Trojan Bronny non ha brillato, per nulla. E quindi sui social media le accuse di essere un raccomandato di successo sono tante […]

ARTICOLI CORRELATI

bronny james bronny lebron james LEBRON JAMES LEBRON JAMES bronny james 4 lebron james bronny james 3 bronny james 5 bronny james 6 lebron james alla partita del figlio bronny