NON CI VOLEVA UN DOCUMENTARIO PER SCOPRIRE CHE CR7 È MANIACALE E INDIVIDUALISTA. INSOMMA, UN PIAGNUCOLONE! - NELLA SERIE AMAZON "ALL OR NOTHING” SULLA JUVENTUS SI VEDE CRISTIANO RONALDO SBROCCARE NEGLI SPOGLIATOI: “FACCIAMO QUALCOSA DI PIÙ EH, CHE MERDA. NON GIOCHIAMO NIENTE”. POI LO SCONTRO CON CUADRADO E LE LACRIME - DURANTE GLI ALLENAMENTI SVELA IL SUO SEGRETO: “PRENDO 30 MINUTI DI SOLE AL GIORNO PERCHÉ…”

1 - CRISTIANO RONALDO COME NON SI ERA MAI VISTO: CUADRADO LO AFFRONTA, POI CROLLA IN LACRIME

Marco Beltrami per www.fanpage.it

cristiano ronaldo nella docu serie amazon sulla juventus 1

Gioie e dolori, entusiasmo e frustrazione. Ogni squadra di calcio è una famiglia e vive momenti, emozioni e sensazioni forti e anche diametralmente opposti nel corso di una stagione.

È quello che conferma la docu-serie di Amazon All or Nothing che racconta i retroscena dell'annata 2020-2021 della Juventus di Andrea Pirlo, aprendo a tutti gli spettatori anche le porte dello spogliatoio e mostrando quello che accade al suo interno.

La squadra bianconera nella scorsa stagione ha vissuto una serata molto forte, in cui si è passati dal sogno di una rimonta alla delusione per la cocente eliminazione dalla Champions League, per mano del Porto.

cristiano ronaldo nella docu serie amazon sulla juventus 3

La Juve sconfitta per 2-1 in Portogallo, arriva al match di ritorno con la fiducia di poter ribaltare tutto e qualificarsi al turno successivo. Le parole di Pirlo nel discorso pre-partita ("Ci vuole coraggio e fiducia perché sappiamo che siamo i più forti") non trovano seguito in campo, con la squadra di casa che dopo il primo tempo si ritrova sotto di un gol.

juventus porto 4

Al rientro nello spogliatoi l'atmosfera è molto tesa, oltre che per il risultato anche per le difficoltà dei bianconeri di fare gioco, contro una compagine almeno sulla carta inferiore. Ad esplodere è il giocatore più rappresentativo, ovvero Cristiano Ronaldo, in preda alla frustrazione.

juventus porto 6

La furia di Ronaldo all’intervallo di Juve–Porto

Lo sfogo viene immortalato dalle telecamere di Prime Video: "Facciamo qualcosa di più eh, che mer**a. Non giochiamo niente". A quel punto ecco però che qualcuno prova a ricordare a CR7 in maniera pacata ma decisa, il suo ruolo all'interno del gruppo che dev'essere costruttivo e non distruttivo: "Bicho, tranquillo. Devi essere un esempio per tutti!”.

juventus porto 1

Ronaldo però corregge il tiro e spiega che anche lui si sente responsabile per quanto sta accadendo in campo: "Mer**a. Giocavamo una me**a, sempre! Anche io, anche io. Me compreso! Non stiamo giocando affatto, dobbiamo dirci la verità! Questa è una partita di Champions! Dobbiamo avere personalità".

juventus porto

A quel punto tocca a Pirlo fare da paciere e cercare di incanalare tutte le energie sul binario giusto: "Basta, basta dai! Basta Cri, basta Juan… Bisogna avere calma e pazienza, continuiamo con lo spirito, senza litigare ma con calma di quelli forti che vogliono vincere. Ci vuole personalità, ma possiamo farlo solo da squadra, uno che aiuta l’altro. Da soli non si va da nessuna parte". E prima di tornare in campo, ecco l'abbraccio di Cuadrado a Ronaldo.

juve porto 9

Quello che è certo è che la Juventus tornerà in campo poi con un altro piglio, riuscendo a ribaltare lo svantaggio portando la sfida ai supplementari. Qui però la rete di Sergio Oliveira su punizione (con Ronaldo finito nell'occhio del ciclone per il suo piazzamento rivedibile in barriera) taglia di fatto le gambe alla squadra di Pirlo che alla fine viene eliminata dalla Champions.

juve porto 1

Una delusione enorme per tutti, ma soprattutto per Cristiano che al ritorno negli spogliatoi sembra inconsolabile. È distrutto il portoghese che inizia a piangere a dirotto. Si toglie le maglie, le getta per terra e non si dà pace tra lo stupore di tutti, in un silenzio surreale. Non è mai stato un mistero la sua sconfinata voglia di vincere, ma queste immagini mostrano quanto sia difficile per lui digerire un fallimento.

2 - CRISTIANO RONALDO E LO STRANO SEGRETO: "PRENDO 30 MINUTI DI SOLE PERCHÉ…"

Da www.corrieredellosport.it

cristiano ronaldo nella docu serie amazon sulla juventus 2

A 36 anni suonati, Cristiano Ronaldo continua a sfoggiare una forma fisica invidiabile. Merito anche della dura disciplina che segue giorno dopo giorno senza sgarrare mai. Non è un segreto che il campione portoghese tenga moltissimo al proprio fisico e alla propria linea: il documentario di Amazon Prime Video "All or Nothing: Juventus" ha però svelato qualche trucco del mestiere per essere sempre in forma. "Io sono il mio dottore personale, il mental coach e il nutrizionista di me stesso - spiega CR7 - Se fai le cose giuste, sarai migliore degli altri".

cristiano ronaldo juventus udinese 7

Cristiano Ronaldo svela il segreto della forma perfetta

Ma quali sono le "cose giuste" di cui parla Cristiano Ronaldo? Senza dubbio prendere il sole fa parte della categoria. "Prendo 20 minuti di sole e so che mi aiuterà - svela l'ex Juve - Il sole fa bene al mio corpo. Ma se stessi qui tutto il giorno mi farebbe male, mi verrebbero le rughe. Invece 30 minuti mi fanno stare bene". "Ho 36 anni e sono ancora qui", conclude Ronaldo. E chi può dargli torto.