NON DITE A SPALLETTI CHE FABIO CAPELLO, SUL CAMBIO DI MODULO CON LA CROAZIA, AVEVA DETTO: “PROBABILMENTE SONO STATI I GIOCATORI A INDIRIZZARE LA SCELTA…” – ALLA FINE DELLA GARA "DON FABIO" PUNGE ANCORA: “SBAGLIAMO PERCHÉ NON SIAMO ABITUATI A GIOCARE A QUESTA VELOCITÀ. CONTROLLO E PASSAGGI DEVONO ESSERE FATTI MEGLIO. SPERO CHE ABBIA RAGIONE SPALLETTI E CHE SI POSSA MIGLIORARE, MA IN POCO TEMPO QUESTE COSE NON SI MIGLIORANO..." – L’INVESTITURA DI CALAFIORI PARAGONATO A SERGIO RAMOS - VIDEO

FABIO CAPELLO

Fabio Capello e Riccardo Calafiori si sono ritrovati nel dopo-partita di Croazia-Italia . Dopo i complimenti per il debutto con l'Albania, ecco un'altra investitura importante: "Non solo la giocata nel gol di Zaccagni, mi è piaciuta tutta la tua partita e la tua personalità. Continua così e lavora umilmente che diventerai un grande difensore"

L’ANALISI

Fabio Capello non trattiene la propria ammirazione per Riccardo Calafiori e la sua partita contro la Croazia, culminata con l'assist all'ultimo secondo per Mattia Zaccagni. Questo il suo pensiero a Sky Sport: "Sbagliamo perché non siamo abituati a giocare a questa velocità, il controllo e il passaggio devono essere fatti meglio. Io spero che abbia ragione Spalletti e che si possa migliorare, ma in poco tempo queste cose non si migliorano di solito...".

luciano spalletti dopo italia croazia

Risolta poi da Zaccagni su assist di Calafiori? "Calafiori fa delle cose... Tutti pensano che metta la palla centralmente, invece con l'esterno mette la palla di là. Per me è un fuoriclasse assoluto, io l'ho paragonato a Sergio Ramos... Gli ha dato il pallone con la forza giusta, la misura. ".

CAPELLO

capello milan 1994

Ai microfoni di Sky Sport Fabio Capello ha commentato le scelte iniziali di Luciano Spalletti che contro la Croazia si affiderà al ad un modulo molto dinamico con Raspadori e Retegui a fare coppia in attacco:"Non mi sorprende, vuole qualcosa in più a livello difensivo. Darmian sarà importante, si scambierà ruolo spesso con Di Lorenzo.

luciano spalletti dopo italia croazia 3

La squadra mi sembra equilibrata, con idee precise e rispetto dell'avversario. Con la Spagna forse avevamo esagerato nel voler essere padroni del gioco, ora siamo l'Italia con i nostri concetti.

E' un'Italia più offensiva, avremo le possibilità di essere incisivi soprattutto andando sul fondo con gli esterni e gli inserimenti dei centrocampisti. Probabilmente sono stati i giocatori a indirizzare la scelta, perché magari sono più abituati al modulo che va per la maggiore in Italia. Raspadori dovrà essere bravo ad andare fra le linee, perché in quello spazio si creano i problemi agli avversari".

FABIO CAPELLO luciano spalletti dopo italia croazia 6