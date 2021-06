NON FANNO PRIMA A COMPRARSI DIRETTAMENTE LA CHAMPIONS? – DOPO WIJNALDUM E DONNARUMMA IL PSG E’ PRONTO AD ACQUISTARE SERGIO RAMOS E HAKIMI: PER IL DIFENSORE SPAGNOLO E’ PRONTO UN TRIENNALE DA 15 MILIONI A STAGIONE, MENTRE IL COSTO DEL MAROCCHINO SI AGGIRA SUGLI 80 MILIONI – DAL 2011 AD OGGI LA PROPRIETA’ QATARIOTA HA SBORSATO 1,4 MILIARDI DI EURO, MA PER ORA GLI INVESTIMENTI NON HANNO PORTATO I LORO FRUTTI, CON LA CHAMPIONS LEAGUE SFIORATA L’ANNO SCORSO....

Filippo Bonsignore per www.corriere.it

Wijnaldum, Donnarumma e ora Sergio Ramos. Il Paris Saint Germain è sempre più protagonista sul mercato e sta per piazzare il terzo colpo di questo inizio estate con l’ex capitano del Real Madrid. Denominatore comune: il centrale spagnolo sarebbe il terzo colpo a parametro zero dopo il centrocampista olandese, strappato in volata al Barcellona con un triennale da 10 milioni all’anno, e dopo Gigio che, sostenute le visite mediche, sta per firmare un quinquennale da 12 milioni a stagione.

Il prossimo passo è appunto Sergio Ramos: per il difensore, che ha appena lasciato il Real dopo sedici anni e 22 titoli, è pronto infatti un contratto di 3 anni a 15 milioni a stagione più bonus. Cifre record, quindi, ma stavolta soltanto per gli ingaggi, comunque inaccessibili per quasi tutte le squadre del mondo.

Un miliardo e mezzo in 10 anni

Potrebbe sembrare una svolta per un club che, dal 2011 ad oggi, ovvero dall’arrivo della proprietà qatariota dello sceicco Al-Khelaifi, ha speso la bellezza di circa 1,4 miliardi di euro per dare l’assalto alla Champions League, sfiorandola soltanto nel 2020. Senza badare a spese, insomma, e senza badare ai vincoli del Fair Play Finanziario.

Negli anni si sono susseguiti acquisti multimilionari: tutto è iniziato con il palermitano Pastore nel 2011-12 per 42 milioni, seguito da Thiago Silva (42,5), Lucas Moura (40), Lavezzi (30), Ibrahimovic (21), Verratti («solo» 12 milioni), Marquinhos (31), Cavani (64,5 milioni), David Luiz (49,5), Di Maria (63), Draxler (36), Guedes (30), Krychowiak (28). Nel 207-18, ecco Neymar per la cifra record di 222 milioni dal Barcelona, l’anno successivo, ecco Mbappè per 180 milioni (più Paredes per 40 e Kherer per 37). Per concludere con i 58 milioni spesi per Icardi.

Ora tutto su Hakimi

Numeri da capogiro, quindi, parzialmente compensati da questo inizio di mercato 2021-22 a parametro zero. Un ritorno «alla normalità» delle spese anche per il cartellino si potrebbe avere invece per l’obiettivo successivo. Il Paris è infatti in piena corsa con il Chelsea per Hakimi e l’Inter ha fissato il prezzo a 80 milioni. Il club dello sceicco Al-Khelaifi è pronto a formalizzare l’offerta ai nerazzurri, aggiungendo anche bonus, ed è quindi in vantaggio sui campioni d’Europa, che non hanno ancora affondato il colpo. Sotto la Tour Eiffel e la missione è naturalmente la solita: vincere la Champions League.

Il rebus Mbappé

L’estate, in ogni caso, si annuncia scoppiettante perché il direttore sportivo Leonardo dovrà risolvere anche il caso Mbappé: il fenomeno non ha ancora accettato le proposte di rinnovo e flirta con il Real Madrid, anche se Al-Khelaifi ha più volte ripetuto di volerlo trattenere ad ogni costo. La situazione si intreccia anche con quella di Ronaldo: in caso di addio di Kylian, il Psg potrebbe puntare su CR7. Pronti per i fuochi d’artificio?

