NON FATE SAPERE A VETTEL E LECLERC CHE C’È UNO SCHUMACHER CHE VA FORTISSIMO! – AL DEBUTTO NEI TEST IN BAHREIN MICK, IL FIGLIO DI MICHAEL, HA OTTENUTO IL SECONDO MIGLIOR TEMPO, ALLE SPALLE DELLA RED BULL DI MAX VERSTAPPEN, SOTTO LO SGUARDO ATTENTO DI MAMMA CORINNA – QUEST’ANNO È IMPEGNATO NEL MONDIALE F2, MA IL PROSSIMO?

Marco Letizia per www.corriere.it

il debutto di mick schumacher in bahrein 4

Il nome certo. L’abbinamento con la Rossa, sicuramente. Il debutto di Mick Schumacher, 20enne figlio del grande Michael, 7 volte campione del mondo di cui 5 con il Cavallino, nei test con la Ferrari SF90 sulla pista di Sakhir, assume però dopo il Gp del Bahrein anche un sapore di stringente attualità.

il debutto di mick schumacher in bahrein 9

Il tedeschino ottiene, tra l’altro il secondo miglior tempo alle spalle della Red Bull di Max Verstappen, ma con le gomme più veloci (le C5) mente quelle dell’olandese erano di due mescole più dure (C3). Schumi junior ha percorso 56 giri (303 km) nel primo giorno di test in Bahrein, in mattinata all’esordio sulla Rossa aveva centrato un ottimo sesto tempo in 1’32’’552, alle spalle di Lewis Hamilton, vincitore domenica, mentre al pomeriggio ha ottenuto un ottimo 1’29’’976. Mercoledì Schumi guiderà invece l’Alfa Romeo dell’italiano Antonio Giovinazzi, quarto al mattino e decimo al pomeriggio.

il debutto di mick schumacher in bahrein 1

Il suggestivo ingresso di Schumi jr in pista mette in primo piano anche «rifiuto» di Charles Leclerc di sottostare agli ordini di scuderia di domenica, che gli chiedevano di evitare l’immediato sorpasso a Vettel fa nascere degli interrogativi su quale sarà la coppia dei piloti fin dal prossimo anno della Rossa. E quella che oggi è solo un test per Schumi jr chissà che presto non diventi qualcosa di più già dalla prossima stagione.

il debutto di mick schumacher in bahrein 19

Certo tutto dipenderà dalle qualità del figlio d’arte. Sotto gli occhi vigili di mamma Corinna, l’erede del sette volte campione del Mondo, da quest’anno membro della Ferrari Driver Academy (FDA) e attualmente impegnato nel Mondiale F2 con il team Prema, è salito sulla vettura poco prima delle 9 e ha già effettuato una prima serie di giri. Mercoledì il giovane pilota tedesco sarà invece al volante di una Alfa Romeo Racing per continuare a prendere confidenza con la F1, che un domani decisamente non troppo lontano, potrebbe diventare il suo mondo.

