14 nov 2020 09:51

NON C’E’ PACE PER LOTITO - DOPO IL CASO TAMPONI, LA SBROCCATA DI LUIS ALBERTO CHE LO ATTACCA FRONTALMENTE: "SPENDE PER L'AEREO, PER NOI DELLA SQUADRA INVECE NON C’È NIENTE. PORCA TROIA”. UNA POLEMICA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PROBABILMENTE LEGATA AL TAGLIO DELLE MENSILITÀ NEL PERIODO DEL LOCKDOWN. VA RICORDATO CHE LUIS ALBERTO HA DA POCO RINNOVATO IL SUO CONTRATTO FINO AL 2025, CON SENSIBILE AUMENTO DELL’INGAGGIO...