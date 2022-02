8 feb 2022 19:12

NON SI ARRIVA ALL'ORO PER CASO - E INFATTI I NOSTRI STEFANIA CONSTANTINI E AMOS MOSANER, CAMPIONI OLIMPICI DI CURLING, HANNO FATICATO PARECCHIO, ALLENANDOSI E SMADONNANDO A LUNGO - IN UN VIDEO DEL 2021 SI SENTE MOSANER TIRARE GIÙ UN BESTEMMIONE SECCO E RIPETUTO DURANTE UN ERRORE IN GARA - I COMMENTI DEI TIFOSI: "GRANDE AMOS!!! SI VEDE CHE LE PREGHIERE SONO SERVITE! " - VIDEO