C’È CHI DISERTA LE OLIMPIADI PER UNA TONSILLITE, COME SINNER, E CHI ANCORA SI EMOZIONA DAVANTI AI CINQUE CERCHI

Estratto dell’articolo di Ste.Sem. per “La Stampa”

Sara Errani, da quando inseguiva questa medaglia?

«Fin da bambina. Non so perché, ma ho sempre avuto il pallino delle Olimpiadi, per me la massima espressione dello sport. Non è scontato, perché per i tennisti di solito non è così. Ci ho provato tante volte (è è alla quinta Olimpiade, ndr), ora ci sono riuscita».

Lei ha vinto almeno una volta tutti gli Slam in doppio, 5 in totale: più i Giochi?

«Se me lo chiedete così, vi rispondo che sono più importanti i Giochi».

L'argento è assicurato…

«Siamo soddisfatte. Ma non ci accontentiamo».

Come è iniziata la vostra avventura?

«Un anno fa, qui a Parigi, durante il Roland Garros. Gliel'ho proposto al ristorante, proprio con l'obiettivo di una medaglia alle Olimpiadi».

[…] Avete trovato presto l'alchimia giusta, e il titolo vinto a Roma a maggio ne è stata la conferma.

«Il vero segreto è che siamo molto amiche, ci divertiamo. Lo stesso vale per Vavassori in misto. Quando giochi con chi ti va a genio è tutto più facile».

[…] Se un anno fa le avessero detto che domani avreste giocato la finale per l'oro, che cosa avrebbe risposto?

«Che me lo aspettavo e non me lo aspettavo. Per arrivare fin qui ho dato tutto quello che avevo. Ora mi sento fortunata, perché non era scontato. Ma anche orgogliosa per quello che ho fatto».

