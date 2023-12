LA NOTTE DA INCUBO DI ALEXANDRE LETELLIER: IL TERZO PORTIERE DEL PSG È STATO VITTIMA DI UNA RAPINA IN CASA DA PARTE DI UN GRUPPO DI LADRI CHE HA PRESO IN OSTAGGIO LUI E LA SUA FAMIGLIA, COMPRESI I FIGLI DI 2 E 6 ANNI - UNO DEI MALVIVENTI AVREBBE ANCHE MINACCIATO CON UN COLTELLO E COLPITO SUL VOLTO LA MOGLIE DI LETELLIER - I TRE RAPINATORI, DUE SEDICENNI E UN 21ENNE, SONO STATI ARRESTATI DOPO CHE…

Alexandre Letellier […] terzo portiere del PSG è stato vittima di una rapina da parte di tre ladri entrati nella propria abitazione di Yvelines. A riferirlo è RMC Sport che evidenzia i dettagli di questa nottata terribile. Oltre all'irruzione dei malviventi in casa, l'estremo difensore parigino è stato posto in ostaggio, bloccato insieme a sua moglie e ai figli di 2 e 6 anni sotto minaccia di un coltello.

[…] In Francia riferiscono che uno dei ladri abbia anche colpito sul volto la moglie di Letellier […]Fortunatamente il tutto è rientrato prima che la sua situazione degenerasse. L'ingresso dei ladri ha fatto suonare l'allarme che immediatamente in automatico ha allertato le forza dell'ordine giunte sul posto e che hanno potuto acciuffare i malviventi arrestandoli. Si tratta di due ragazzi minorenni di 16 anni e di un adulto di 21.

Sul posto è stato anche rinvenuto un coltello, probabilmente quello utilizzato per minacciare la famiglia ma il tutto dovrà essere confermato dopo il risultato delle indagini. […] Addosso agli indagati sono stati inoltre ritrovati vari oggetti rubati dall'abitazione. Sotto la minaccia di un coltello, gli aggressori avrebbero infatti preteso da Letellier e dalla sua famiglia denaro e gioielli.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere all'interno della squadra del PSG. In passato era toccato anche ad altri giocatori del calibro di Marquinhos, Thiago Silva, Di Maria, Dani Alves, Choupo-Moting, Sergio Rico e Icardi. Il 2021 fu un anno nero con quattro calciatori rapinati in casa. L'ultimo in ordine di tempo è stato Donnarumma l'estate scorsa. […]

