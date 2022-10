TRAVAGLIO, ZERO IN CONDOTTA – MARCO HA CARATTERE A SUFFICIENZA PER AVERE UN CATTIVO CARATTERE. MA HA UNA PASSIONE CHE CE LO RENDE ADORABILE: RENATO ZERO – CONOSCE TUTTE LE CANZONI DEL RE DEI SORCINI (QUASI 600 BRANI IN 55 ANNI DI CARRIERA), LE CANTA NEI SUOI KARAOKE E QUANDO RENATINO SI PRESENTA AL CIRCO MASSIMO PER SEI CONCERTI, SEMPRE 4 ORE DI DURATA, LI VEDE TUTTE E SEI, CANTANDO FELICE LA SUA ZEROFOLLIA - QUESTA È LA SUA INIMITABILE CRONACA DI SORCINO NUMERO UNO - VIDEO