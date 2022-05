LA NUVOLA NERA SOPRA LECLERC A MONTECARLO - QUANDO IL PILOTA MONEGASCO CORRE IN CASA SUCCEDE QUALCHE CASINO: QUESTA VOLTA IL PILOTA DELLA FERRARI È ANDATO A SBATTERE MENTRE PROVAVA LA FERRARI 312 B3 DEL 1974 CON LA QUALE HA CORSO NIKI LAUDA - STAVA EFFETTUANDO UN’ESIBIZIONE PRIMA DELLA PARTENZA DEL GP STORICO DI MONACO (LUI NON ERA ISCRITTO ALLA GARA) E I FRENI L’HANNO TRADITO - PASSATA LA PAURA CI HA SCHERZATO SU. LECLERC DA QUANDO È ARRIVATO IN F1 NEL 2018 NON HAI MAI COMPLETATO LA GARA DI CASA…

Daniele Sparisci per www.corriere.it

LECLERC SBATTE ANCORA A MONTECARLO 1

C’è una nuvola nera quando Charles Leclerc gira sul circuito di Montecarlo. Quello che da bambino affrontava ogni mattina sullo scuolabus. Questa domenica, 15 maggio, il pilota monegasco della Ferrari è andato a sbattere mentre provava la Ferrari 312 B3 del 1974 con la quale ha corso Niki Lauda (e anche Clay Regazzoni).

L’incidente è avvenuto durante il Gp storico di Monaco, Charles era arrivato con una maglietta della Ferrari accompagnato dalla fidanzata Charlotte. Stava effettuando un’esibizione prima della partenza (lui non era iscritto alla gara).

LECLERC SBATTE ANCORA A MONTECARLO 3

Ha avuto un problema ai freni, ed è finito contro le barriere alla curva Rascasse, sono stati momenti di paura. È successo nell’ultimo giro, prima aveva completato una serie di passaggi «divertendosi moltissimo». Botto senza conseguenze per lui, mentre sulla la 312 si sono rotte l’ala posteriore e parti della carrozzeria. La vettura appartiene a un collezionista tedesco.

Leclerc ha sbandato all’ingresso della curva perdendo il controllo del posteriore: «Ho provato a frenare, ma il pedale era duro e poi è affondato completamente. Per fortuna è successo in quel punto (lento ndr) e non in un altro dove avrei potuto farmi male. Mi sono un po’ spaventato perché stavo approcciando la curva normalmente. Prima la macchina era fantastica da guidare».

LECLERC SBATTE ANCORA A MONTECARLO 2

Passata la paura ci ha scherzato su: «Quando pensavi di aver già vissuto tutta la sfortuna del mondo a Monaco e poi perdi i freni alla Rascasse con una delle Ferrari F1 più leggendarie...» è stato il suo commento.

A rincuorarlo è stato Jacky Ickx, il grande belga al quale Charles nel 2019 ha tolto il primato della pole più giovane di un pilota della Ferrari. Avrebbero dovuto girare insieme prima del via della corsa. «Non ti arrabbiare, sei stato fortunato»

«La maledizione di Montecarlo continua scherzano i tifosi...». In effetti Leclerc da quando è arrivato in F1 nel 2018 non hai mai completato la gara di casa: ritiro nel 2018 con l’Alfa per incidente, stessa sorte nel 2019 quando era stato costretto a partire dal fondo per un errore di strategia della Ferrari durante le qualifiche.

E poi l’anno scorso la beffa atroce: la pole con uscita di pista nell’ultimo tentativo. Con la macchina che si rompe il giorno dopo nel giro di formazione. Il 29 maggio la F1 torna a Montecarlo (domenica prossima, 22 maggio, c’è il Gp di Barcellona). Si spera che Charles abbia saldato il conto con la cattiva sorte.