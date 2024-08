OLTRE I CAZZOTTI C’È DI PIU’ – LA SECONDA VITA DI IMANE KHELIF E ANGELA CARINI FUORI DAL RING. MENTRE LA PUGILE ALGERINA IPERANDROGINA SI MOSTRA TRUCCATA E CON UN VESTITO A FIORI (MA PARE UNA TRANS DEL PRENESTINO), L’ITALIANA È TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA “WEBUILD PER LO SPORT”, CHE IL COLOSSO ITALIANO DELLE COSTRUZIONI AVEVA REALIZZATO PRIMA DELLE OLIMPIADI – ORA DALLA PUGILE NAPOLETANA SI ATTENDE UNA CONFERMA DELLA PROSECUZIONE DELLA CARRIERA… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Marco Bonarrigo per il “Corriere della Sera”

il look femminile di imane khelif 1

Il match era durato 46 secondi, il tempo di due destri al volto. Le polemiche planetarie dopo il combattimento al torneo di boxe olimpico di Parigi tra la nostra Angela Carini e Imane Khelif (la cui identità femminile venne messa violentemente in discussione) sono deflagrate furibonde per 15 giorni con interventi da ogni fronte politico. Ora voltano pagina sia la pugile napoletana, eliminata ai sedicesimi di finale, che l’algerina olimpionica dei welter, passata da poche migliaia a milioni di followers sui canali social.

Il «dopo» di Angela Carini è al momento uno spot video nella campagna «Webuild per lo sport. Costruire un sogno: storie di campionesse» che il colosso italiano delle costruzioni aveva realizzato prima dei Giochi con i contributi della velista Caterina Banti e della judoka Alice Bellandi (entrambe d’oro a Parigi) e delle velociste Zaynab Dosso e Antonella Palmisano, come Carini uscite non benissimo dalle Olimpiadi.

ANGELA CARINI -TESTIMONIAL WEBUILD

Lo spot è stato accolto con ironia spietata sui social: Webuild è capofila del consorzio di imprese incaricate di costruire il ponte sullo Stretto di Messina la cui resistenza viene comparata a quella di Carini sul ring dell’Arena Paris Nord.

Ora da Angela si attende una conferma della prosecuzione della carriera (a caldo dopo il match aveva spiegato di voler abbandonare) e l’eventuale calendario dei prossimi incontri: gli appuntamenti di World Boxing (la nuova federazione riconosciuta dal Cio) ripartono a fine settembre mentre è esclusa la partecipazione dell’Italia dai Mondiali gestiti dall’Iba (radiata dal Cio, ha offerto provocatoriamente un premio di 50 mila dollari a Carini per il match contro Khelif) in Montenegro a fine ottobre.

ANGELA CARINI -TESTIMONIAL WEBUILD

[…] Khelif ha prima postato un sofisticato video in cui firma decine di autografi a tifosi e fans lasciando la Francia e poi un altro con il suo cambio di look (capelli sciolti, trucco accurato, vistosi orecchini) dopo un passaggio in un celebre salone di bellezza a ovest della capitale.

Il messaggio che accompagna il post è politico, non estetico: «Per vincere la sua medaglia Imane non aveva tempo da perdere qui da noi e non doveva conformarsi a standard codificati. L’abito non fa il monaco, anche le coccinelle hanno i baffi, l’essenza di una persona è nel suo profondo».

il look femminile di imane khelif 2 angela carini imane khelif angela carini imane khelif imane khelif con la medaglia d oro delle olimpiadi di parigi 1 il look femminile di imane khelif 5 ANGELA CARINI -TESTIMONIAL WEBUILD