Paolo Condò per “la Repubblica”

C'è in giro una stanchezza generale, mentale prima che fisica, la spossatezza di chi si è tarato su un calendario da 21 partite in tre mesi, e ora che ne mancano una o due avverte l'urgenza di cambiare pagina, e in molti casi maglia.

Evocato apertamente da Mourinho nella critica della vigilia ad Abraham, ma sussurrato da quasi tutti i suoi colleghi che non ritengono utile esporsi, il tema del Mondiale è ormai dominante: drammi sportivi come quelli di Pogba e - ufficiale da ieri - di Maignan lavorano sul cervello di tanti, terrorizzati all'idea di perdersi il Qatar per un infortunio dell'ultimo minuto (auguri a De Roon, fermatosi ieri e in trepidante attesa di una diagnosi).

Tutto molto umano, ma non fa altro che sottolineare l'astrusità della decisione di portare la Coppa in una delle zone più calde del pianeta, e di farlo senza cambiare nient' altro dell'organizzazione calcistica: per esempio i campionati a 18 squadre, come in Germania, avrebbero liberato alcune date evitando l'obbligo di affastellare il maggior numero di partite possibile prima della pausa mondiale.

Il Napoli è arrivato a 90 minuti dalla perfezione, perché battendo sabato l'Udinese chiuderebbe la prima fase con la striscia di vittorie aperta, e un vantaggio cospicuo sulla concorrenza. Per prevalere sull'ottimo Empoli per la prima volta ha avuto bisogno di un episodio, ed è normale amministrazione in una corsa a perdifiato come la sua: la fatica di restare concentrata non ha richiesto prezzi, mentre il Milan - che pure rimane la rivale meno lontana - ha lasciato a Cremona altri due punti dopo i tre di Torino, e ormai del Napoli distingue a stento la targa.

Del gruppo che insegue mischiando le ambizioni (lo scudetto non è un tema abbandonato ma non dipende più solo da loro, a differenza della zona Champions), oggi vanno in campo le beneficiate degli ultimi scontri diretti, Juve e Lazio, che poi domenica sera tireranno giù la serranda con l'ultima partitissima d'autunno. Ieri hanno giocato le depresse del week-end, e soltanto all'Inter è riuscita una risposta squillante: era attesa, se si considera che nel primo tempo di Torino era mancato soltanto il gol.

La classifica dell'Inter piange per le nequizie di settembre, una pietra al collo che le vieta ulteriori passaggi a vuoto: quando ne capita uno, come in casa della Juve, la squadra affoga. Ieri il Bologna è stato raggiunto e superato di slancio col solito Dimarco in copertina, ma è sul bellissimo 1-1 di Dzeko che ci piace argomentare. Due minuti prima il bosniaco aveva ricevuto in area un pallone assai più semplice, ma anziché colpirlo di prima se l'era brevemente aggiustato, dando a Lucumì il tempo di rimontarlo. La rete è venuta invece da un magnifico tiro al volo, un colpo che la sua tecnica può concedersi sempre. Questo dei tocchi superflui che sprecano tempi di gioco è un tema che spiega (in parte) il secco calo nel numero dei gol. Ci torneremo.

L'Atalanta ha vissuto a Lecce due minuti di black-out dai quali non è riuscita a tornare: domenica con l'Inter sarà qualcosa di molto simile a uno spareggio. La Roma ha trovato finalmente un gol di Abraham, ma non se l'è fatto bastare e Mourinho ha mandato in nomination uno dei suoi, l'uomo che ritiene responsabile della vittoria mancata. Non vorremmo essere nei suoi panni. Ma nemmeno in quelli di Mou: se la Juve oggi vince, ne ha davanti sei.

