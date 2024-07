OTTO-MANO PESANTE - DIVENTA UN CASO DIPLOMATICO IL SALUTO DEI "LUPI GRIGI" FATTO DAL DIFENSORE TURCO MERIH DEMIRAL DURANTE LA PARTITA DI EURO2024 CONTRO L'AUSTRIA: L'AMBASCIATORE TEDESCO AD ANKARA È STATO CONVOCATO DAL MINISTERO DEGLI ESTERI TURCO, CHE HA DEFINITO "INACCETTABILE" L'INCHIESTA DISCIPLINARE DELLA UEFA CONTRO IL CALCIATORE E "XENOFOBE" LE REAZIONI DELLE AUTORITA' TEDESCHE - DI RISPOSTA, L'AMBASCIATORE TURCO È STATO CONVOCATO DAL MINISTERO DEGLI ESTERI TEDESCO - ERDOGAN SARA' A BERLINO PER IL QUARTO TURCHIA-OLANDA...

1. ANKARA CONVOCA L'AMBASCIATORE TEDESCO PER IL CASO DEMIRAL

merih demiral fa il saluto dei lupi grigi dopo il gol contro l'austria 2

L'ambasciatore tedesco ad Ankara, Jürgen Schulz, è stato convocato dal ministero degli Esteri turco, dopo che la ministra dell'Interno, Nancy Fraeser, aveva chiesto alla Uefa di "aprire un'inchiesta" sul comportamento del calciatore della nazionale turca Merih Demiral, che dopo un gol in una partita contro l'Austria del campionato europeo, ieri sera, aveva fatto il gesto dei "lupi grigi", simbolo ritenuto controverso in Turchia e riconducibile a movimenti di estrema destra nazionalista. Lo riferisce Anadolu, citando fonti diplomatiche.

"Non c'è spazio nei nostri stadi per simboli di estremisti turchi di destra", aveva detto Fraeser. La Turchia ha definito "inaccettabile" il fatto che la Uefa abbia aperto un'inchiesta disciplinare contro il calciatore della nazionale turca Merih Demiral, per avere fatto il gesto dei "lupi grigi", un simbolo ritenuto controverso in Turchia e riconducibile a movimenti di estrema destra nazionalista, dopo avere segnato un gol durante la partita di ieri sera contro l'Austria.

"Condanniamo le reazioni politicamente motivate per l'uso di un simbolo storico e culturale, utilizzato in un modo che non attacca nessuno, durante una gioiosa celebrazione ad un evento sportivo", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara, che definisce "inaccettabile" l'inchiesta della Uefa.

merih demiral fa il saluto dei lupi grigi dopo il gol contro l'austria 1

"Un rapporto pubblicato nel settembre del 2023 dall'Organizzazione per la protezione della Costituzione della Germania federale sottolinea che non tutte le persone che fanno il saluto del lupo grigio possono essere definiti come estremisti di destra", afferma il ministro degli Esteri di Ankara, sostenendo che "il simbolo non è vietato in Germania" e che "le reazioni a Demiral da parte delle autorità tedesche sono di per sé xenofobia".

austria turchia 7

2. BERLINO CONVOCA L'AMBASCIATORE TURCO SUL CASO DEMIRAL

(ANSA) - L'ambasciatore turco è stato convocato dal ministero degli Esteri tedesco, reagendo così alla misura analoga intrapresa da Ankara sul caso scoppiato sul comportamento del calciatore Merih Demiral. La ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser aveva chiesto l'avvio di un'inchiesta sul calciatore della nazionale turca che, durante la partita con l'Austria, ha fatto il cosiddetto saluto dei "lupi grigi", simbolo della estrema destra turca.

Recep Tayyip erdogan fa il saluto dei lupi grigi

3. 'ERDOGAN A BERLINO PER OLANDA-TURCHIA DOPO CASO DEMIRAL'

(ANSA) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sarà a Berlino per i quarti di finale degli Europei, alla partita che vede la Turchia giocare contro l'Olanda, sabato 6 luglio. Una decisione presa all'improvviso, secondo alcuni media tedeschi come NTV, per dare sostegno alla squadra nazionale turca, dopo il caso sollevato sul calciatore Merih Demiral, sul quale è stata aperta un'inchiesta a causa del saluto dei lupi grigi, fatto in campo durante la partita contro l'Austria. Si tratta di un simbolo usato dalla estrema destra in Turchia.

