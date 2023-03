OTTOCENTO VOLTE MESSI – CON IL GOL REALIZZATO CONTRO IL PANAMA IN AMICHEVOLE, IL NUMERO 10 ARGENTINO HA RAGGIUNTO LE 800 RETI IN CARRIERA, IN 1.017 PRESENZE DA PROFESSIONISTA. UNA MEDIA STRATOSFERICA DI 0,79 GOL A PARTITA – L’ULTIMO GIOIELLO SU PUNIZIONE – VIDEO

leo messi esulta dopo il gol numero 800 in carriera

Altro prestigioso traguardo per Lionel Messi, che ha raggiunto gli 800 gol ufficiali in carriera segnando in un'amichevole contro Panama allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il 35enne fenomeno del PSG ha raggiunto questa strepitosa quota nella sua 1.017esima partita da professionista, una media formidabile di 0,79 gol a partita.

L'ultimo gol del capitano argentino è arrivato con un calcio di punizione di sinistro nell'angolo sinistro dopo 88 minuti […]

Messi ha segnato 474 gol nella Liga come giocatore del Barcellona, 19 con la maglia del PSG in Ligue 1, 71 gol nelle coppe nazionali per entrambi i club, altri 137 nelle coppe internazionali e 99 gol per l'Argentina.

Il suo primo gol col Barça risale a 6535 giorni fa: era il 1° maggio del 2005 quando, sfruttando un assist al bacio di Ronaldinho, la Pulce superò con un pallonetto millimetrico il portiere dell’Albacete. […]

